En 1871, un agricultor procedente de la isla de La Reunión introdujo y abandonó a tan solo cinco vacas en la isla de Ámsterdam.

En 1871, un agricultor procedente de la isla de La Reunión introdujo y abandonó a tan solo cinco vacas en la isla de Ámsterdam, un remoto territorio subantártico de 55 kilómetros cuadrados en el Océano Índico.

Pese a contar con una presión de propágulos extremadamente baja (lo que según los modelos ecológicos tradicionales presagia un colapso inminente), aquel pequeño grupo inicial se reprodujo y se asilvestró con total libertad .

Con el paso de las décadas, la población alcanzó picos de hasta 2.000 ejemplares. En 2024, un estudio genómico liderado por el genetista Mathieu Gautier junto a investigadores del INRAE y la Universidad de Lieja analizó el ADN de estos animales y desafió varias teorías aceptadas por la ciencia.

El origen de la población y el mito del enanismo insular

El análisis comparativo del genoma completo de 18 muestras conservadas demostró que la población fundadora poseía una ascendencia mixta, con aproximadamente tres cuartas partes correspondientes a taurinos europeos y la cuarta parte restante a cebúes del Océano Índico , asociados a las islas de Mayotte y Madagascar.

Esta combinación de linajes proporcionó una preadaptación biológica clave que les permitió resistir las duras condiciones bioclimáticas del territorio sin requerir una mutación milagrosa de último momento.

Los hallazgos genéticos refutaron directamente la hipótesis del enanismo insular que se había sugerido en investigaciones previas . La secuenciación del genoma no encontró señales de selección genética destinadas a reducir la talla de los animales, lo que indica que los ejemplares fundadores ya eran de tamaño reducido al momento de ser desembarcados en la isla.

De este modo, la diversidad presente desde el inicio les brindó las herramientas biológicas necesarias para tolerar los vientos huracanados, el frío y las restricciones del entorno sin sufrir una disminución acelerada de estatura.

Cómo mantuvo la diversidad genética un rebaño de solo cinco vacas

Someter a una población a un cuello de botella tan drástico suele traducirse en niveles críticos de consanguinidad y en la acumulación de mutaciones perjudiciales .

Sin embargo, la investigación genómica reveló un fenómeno inusual sobre cómo gestionaron su carga genética. Aunque la consanguinidad aumentó tras generaciones de cruzamientos entre parientes, la velocidad con la que creció la población evitó el colapso biológico y permitió preservar niveles moderados de diversidad genética .

Someter a una población a un cuello de botella tan drástico suele traducirse en niveles críticos de consanguinidad y en la acumulación de mutaciones perjudiciales. Imagen ilustrada con ChatGPT

A diferencia de lo que ocurre en otras especies que sufren reducciones prolongadas y purgan sus mutaciones graves, en este rebaño no se observó una eliminación significativa de variantes altamente deletéreas, sino una leve relajación de la selección purificadora sobre las leves.

La clave para esquivar la extinción no radicó en limpiar el genoma de sus fallas, sino en la rapidez de su expansión demográfica antes de que los efectos negativos de la endogamia erosionaran por completo la aptitud de los ejemplares

Huellas en el ADN: la rápida asilvestración y los cambios de comportamiento

Más allá de la resistencia física o el tamaño corporal, los científicos identificaron que la verdadera clave del éxito biológico en la isla de Ámsterdam estuvo en la reestructuración de su comportamiento.

Al rastrear las huellas de selección en el genoma, la gran mayoría de los genes candidatos identificados resultaron estar vinculados de manera directa a funciones del sistema nervioso .

Este descubrimiento sugiere que la asilvestración rápida del ganado estuvo impulsada fundamentalmente por transformaciones en sus patrones de conducta y por una compleja reorganización social en estado salvaje .