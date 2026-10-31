En los humanos y los vertebrados el sueño atraviesa una fase de intensa actividad cerebral, movimientos acelerados y pequeñas sacudidas oculares conocida como REM, y ahora un estudio con arañas saltarinas ha demostrado que en animales con sistemas nerviosos más simples el descanso también pasa por un estado similar al REM.

El estudio, publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha sido liderado por Nadja Geiger y Daniela Rößler, del Instituto de Biología Organísmica de la Universidad de Bonn, en Alemania.

La investigación es la primera confirmación de que una especie de araña (Portia fimbriata) no solo duerme, sino que presenta un sueño regulado en dos fases, una de ellas, sorprendentemente parecida a la fase REM.

El hallazgo consolida a las arañas saltarinas como modelos biológicos clave para estudiar y comprender la evolución primaria del descanso en el reino animal.

Plano de una Araña saltarina. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Descubren extraordinarias capacidades cognitivas

En su etapa adulta, este arácnido australiano alcanza un tamaño modesto, equivalente aproximadamente al de una moneda de un euro. Pero, pese a su reducido tamaño, estas arañas tienen unas extraordinarias capacidades cognitivas y un sofisticado comportamiento de caza centrado en alimentarse de otras arañas.

Para atrapar a sus presas, Portia fimbriata despliega tácticas de aprendizaje complejas; por ejemplo, imita con precisión las vibraciones que generan los insectos atrapados en una telaraña para engañar y atraer a las arañas tejedoras.

Estas habilidades de aprendizaje y resolución de problemas convirtieron a esta especie en un sujeto fascinante para investigar si un organismo con este nivel de procesamiento sensorial requiere de fases complejas de descanso.

Para demostrar rigurosamente que las arañas experimentan un sueño auténtico y no un mero reposo pasivo, los investigadores grabaron la conducta de del sueño de estos arácnidos. Para ello, colocaron a varios ejemplares en pequeños recipientes de plástico y monitorearon su comportamiento varios días y noches.

Las observaciones se llevaron a cabo bajo distintas condiciones de iluminación, incluyendo ciclos de luz u oscuridad constantes, para evaluar la presencia de un ritmo circadiano regulado internamente.

El experimento demostró que Portia fimbriata cumple de manera rigurosa con los múltiples criterios biológicos y conductuales que definen el sueño en los vertebrados, incluyendo un control circadiano, múltiples fases del sueño, falta de respuesta durante el sueño y recuperación tras la interrupción del mismo.

Un estudio en arañas saltarinas demostró que más animales tienen varias etapas de sueño, entre ellas, una muy similar a la REM en los humanos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una función primordial y una ventana a conocer la evolución biológica del sueño

Para los autores, la confirmación de un verdadero sueño bifásico en Portia fimbriata supone un descubrimiento de gran relevancia para la biología comparada del comportamiento, la cronobiología y la neurobiología.

Dado que lo que se sabía del descanso provenía casi exclusivamente de la investigación en vertebrados, este estudio demuestra que los estados similares al sueño REM están más extendidos en el reino animal de lo que se teorizaba, un hallazgo que abre nuevas perspectivas sobre la evolución biológica del sueño y la función primordial de esta actividad orgánica.

Por ello, los autores recomiendan ampliar las investigaciones hacia una mayor diversidad taxonómica y especies con adaptaciones extremas, superando los límites de los organismos modelo tradicionales.

Fuente: EFE.