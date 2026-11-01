Un estudio científico realizado por investigadores de la Universidad de Bonn (Alemania) reveló que las arañas pueden experimentar distintas fases del sueño, con características similares a las observadas en los seres humanos.

La investigación fue publicada el 27 de octubre de 2026 en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El estudio analizó el comportamiento de la araña saltadora australiana Portia fimbriata, una especie conocida por sus estrategias de caza y su capacidad de aprendizaje.

Los resultados de la investigación identificaron dos fases diferenciadas del sueño . Una de ellas permitió concluir que los arácnidos presenta movimientos oculares y contracciones musculares similares a las que se producen durante la fase REM en los humanos.

Qué descubrió el estudio sobre el sueño de las arañas

El equipo de investigadores del Instituto de Biología Organísmica de la Universidad de Bonn estudió el comportamiento de diversos ejemplares de Portia fimbriata durate días y noches. La finalidad de la investigación era determinar si estos animales realmente duermen y si atraviesan fases distintas durante el periodo de descanso.

Para comprobarlo, ubicaron a las arañas en recipientes individuales de 12 centímetros de diámetro y las observaron bajo distintas condiciones de iluminación. Además, utilizaron cámaras infrarrojas para registrar sus movimientos durante la noche, sus posiciones de descanso y las posibles alteraciones de su actividad en ese periodo.

La investigación buscó determinar si estos arácnidos atraviesan distintas fases durante el periodo de descanso. Imagen ilustrativa. Magnific

A partir de las grabaciones, los científicos identificaron dos estados de sueño diferentes . Uno de ellos presentaba movimientos oculares y pequeñas contracciones musculares, que se asemeja a la fase REM del descanso humano.

La fase REM o Rapid Eye Movement (por sus siglas en inglés) en los seres humanos está vinculada con una actividad cerebral intensa y con la aparición de sueños vívidos.

En este sentido, y según confirmó la Universidad de Bonn en el estudio, los resultados constituyen una primera confirmación experimental de un comportamiento de sueño regulado en las arañas.

Cómo comprobaron los científicos si las arañas duermen

Una de las principales dificultades de la investigación fue determinar si las arañas estaban efectivamente dormidas o si solamente permanecían inmóviles durante algunos periodos.

Para comprobarlo, los investigadores utilizaron estímulos acústicos y midieron el tiempo que los animales tardaban en reaccionar. De esta forma, se concluyó que las respuestas eran más lentas durante las fases de descanso, característica que permitió distinguir el sueño de la inactividad habitual en esta especie.

Los científicos concluyeron que estas arañas presentaban un patrón de sueño organizado. Imagen ilustrativa. Magnific

Asimismo, analizaron qué sucedía cuando se interrumpía su descanso nocturno. Los resultados mostraron que las arañas tendían a compensar el sueño perdido tras la interrupción, un fenómeno que se conoce como “rebote de sueño”. Este mecanismo constituye una reacción del cerebro cuando intenta compensar la falta de sueño o la interrupción de la fase REM.

Este comportamiento es una de las principales evidencias de que el descanso de los animales está regulado por mecanismos biológicos, de forma similar a lo que ocurre en grupos de otras especies.

Por tanto, los científicos concluyeron que esta especie no solamente tiene periodos de reposo o inactividad, sino que también presenta un patrón de sueño organizado en distintas fases con mecanismos de recuperación tras las interrupciones.