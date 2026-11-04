La nueva medusa fue encontrada a menos de un metro y medio de profundidad, en fondos rocosos y arenosos. Imagen ilustrativa.

Un grupo de científicos identifica una nueva especie de medusa que habita en aguas españolas, frente a la costa de El Campello, en Alicante. Bautizada como Copula lucentia, mide apenas unos milímetros y ha despertado el interés de los investigadores por sus características particulares.

El hallazgo fue realizado por el Laboratorio Marino de la Universidad de Alicante (UA) y supone la segunda especie de cubomedusa registrada en el Mediterráneo.

Copula lucentia fue identificada a partir de ejemplares recolectados entre 2016 y 2018. En ese contexto, el descubrimiento se confirmó mediante estudios morfológicos y análisis genéticos, cuyos resultados se publicaron en la revista científica Marine Biodiversity.

Según informó este lunes la agencia de noticias EFE, una campaña conjunta con el Oceanogràfic de València permitió recolectar más de 200 ejemplares en el litoral alicantino.

La nueva especie de cubomedusa, bautizada como Copula lucentia, fue identificada en aguas de El Campello, Alicante. Wikimedia Commons/ Kasiber

¿Es peligrosa la nueva especie de medusa descubierta en Alicante?

Copula lucentia es una medusa de entre uno y siete milímetros, y es inofensiva para el ser humano. Sin embargo, los investigadores todavía tienen que determinar cuál es su capacidad urticante y profundizar en el conocimiento de sus características biológicas.

La investigadora de la Universidad de Alicante Eva Fonfría, primera autora del estudio, explicó que el descubrimiento se produjo durante una campaña de muestreo. Al principio, los científicos se sorprendieron por su aspecto: “porque era muy pequeña para la época del año y tenía algunas características morfológicas que no cuadraban”.

Las diferencias detectadas llevaron al equipo a comparar los ejemplares con otras especies conocidas. Los análisis confirmaron que pertenecían al género Copula, pero que presentaban características suficientemente diferenciadas para considerarlos una especie nueva.

Los ejemplares de Copula lucentia miden entre uno y siete milímetros y tienen el cuerpo prácticamente transparente. Imagen ilustrativa. Wikimedia Commons/ Martin Fisch

¿Cómo es Copula lucentia y dónde encontraron los ejemplares?

La nueva medusa pertenece al grupo de los cubozoos o cubomedusas, organismos que se distinguen por tener una campana con forma cúbica. Su cuerpo es prácticamente transparente, tiene cuatro tentáculos y pequeñas estructuras adhesivas en la parte superior que le permiten fijarse a distintas superficies.

Los ejemplares estudiados fueron encontrados a menos de un metro y medio de profundidad, en un entorno marino con fondos rocosos, arenosos y praderas de fanerógamas.

Su nombre científico hace referencia a Lucentum, la denominación latina de Alicante. Hasta el momento, su presencia únicamente se ha documentado en El Campello, por lo que esta zona del litoral se convirtió en un punto de interés para continuar investigando su distribución.

La investigadora Eva Fonfría destacó la importancia del descubrimiento: “Encontrar una nueva especie en el Mediterráneo, donde ya está todo tan estudiado, es muy importante”.

Es la segunda especie de cubomedusa registrada en el Mediterráneo

La identificación de Copula lucentia supone un nuevo avance para la investigación de la biodiversidad marina. Se trata de la segunda especie de cubomedusa registrada en el Mediterráneo, después de Carybdea marsupialis, descrita por Linneo en 1758.

Para César Bordehore, profesor del departamento de Ecología de la Universidad de Alicante y coordinador del Laboratorio Marino de la UA en Dénia, el descubrimiento constituye “un hito” para la investigación marina en el Mediterráneo.

Pese a la identificación de la especie, todavía quedan preguntas por responder sobre su ciclo reproductivo, su función en la cadena trófica y su capacidad urticante. Los científicos consideran necesario continuar los estudios para conocer mejor su distribución y su papel en los ecosistemas marinos.

Por primera vez, algunos ejemplares pueden observarse en el MedusaLab, el laboratorio del Oceanogràfic de València. Debido a su diminuto tamaño, se exhiben a través de una lupa que permite distinguir sus características y observar de cerca esta especie desconocida hasta ahora.