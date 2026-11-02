El fenómeno ocurre cuando la fase llena coincide casi con el perigeo, viéndose hasta un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual.

La Superluna de Castor 2026 será uno de los fenómenos astronómicos destacados de noviembre y podrá observarse desde México si las condiciones del cielo lo permiten.

La Luna llena alcanzará su fase exacta el martes 24 de noviembre, mientras que el satélite se acercará todavía más a la Tierra al día siguiente, cuando llegue al perigeo, lo cual será su máximo durante el mes. Esta coincidencia hará que se vea ligeramente más grande y brillante que muchas lunas llenas habituales.

¿Cuándo podrá verse la Superluna de Castor 2026 en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Luna llena de noviembre ocurrirá el martes 24 de noviembre de 2026, a las 14:53 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, ese horario corresponde al momento exacto de la fase llena, no necesariamente al instante en que podrá observarse en el cielo. Para contemplarla, se recomienda buscarla durante la noche del 24 de noviembre, una vez que aparezca sobre el horizonte.

El INAOE también señala que el satélite alcanzará el perigeo el miércoles 25 de noviembre, a las 21:01 horas, cuando estará a aproximadamente 359.312 kilómetros de la Tierra. Vale destacar que la distancia durante la fase llena será de unos 360.746 kilómetros.

¿Por qué se llama Luna de Castor?

El nombre Luna de Castor proviene de antiguas tradiciones de América del Norte. Según The Old Farmer’s Almanac, noviembre era la época del año en que los castores comenzaban a refugiarse en sus madrigueras y acumulaban alimento para afrontar el invierno.

Otra explicación histórica está relacionada con la temporada de caza de estos animales, cuyo pelaje se utilizaba para confeccionar prendas de abrigo. De esta manera, la denominación quedó incorporada a los calendarios tradicionales de lunas llenas.

La Superluna de Castor 2026 se verá en México el 24 de noviembre, alcanzando su perigeo al día siguiente con mayor brillo y tamaño. Magnific

¿Por qué se la llama Superluna?

La NASA explica que una superluna ocurre cuando la fase llena coincide con el perigeo, el punto de la órbita lunar en el que el satélite se encuentra más cerca de la Tierra.

En noviembre de 2026, la Luna llena y el perigeo estarán separados por poco más de un día. Esta cercanía hará que el satélite presente un tamaño angular de aproximadamente 33,1 minutos de arco durante la fase llena y de 33,2 minutos de arco cuando alcance el perigeo, según las efemérides del INAOE.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio señala que una superluna puede parecer hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una Luna llena que ocurre cuando el satélite está en su punto más alejado de la Tierra.

Un fenómeno que sucede cada año, pero que tiene una particularidad en esta ocasión

La Luna de Castor es el nombre tradicional que recibe la Luna llena de noviembre, por lo que ocurre todos los años. Lo que no sucede necesariamente cada noviembre es que esa Luna llena coincida con el perigeo.

En ese sentido, la NASA aclara que las superlunas suelen presentarse entre tres y cuatro veces al año. Por eso, la Superluna de Castor de 2026 será especial por su cercanía a la Tierra.

Recomendaciones para ver la Superluna de Castor

Para observarla desde México, no será necesario utilizar telescopios ni instrumentos especializados.

Bastará con buscar un sitio con el horizonte despejado y esperar a que la Luna aparezca sobre el cielo nocturno, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.