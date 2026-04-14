Los recientes conflictos en el estrecho de Ormuz dejaron en evidencia el hambre de las potencias por el petróleo. Tanto Irán, Israel y Estados Unidos despliegan su poder para hacerse de las energías. China, en búsqueda de otras fuentes de energías renovables, instaló en Cuba 75 parques solares para transformar para siempre su sistema eléctrico. La administración de Xi Jinping cambió el sistema eléctrico cubano en tan solo 12 meses. El gigante asiático lleva ya construidos 75 de 90 parques solares, lo que hizo que su generación total pase del 5,8% al 20%. Desde principios de 2025 y hasta ahora, se conectaron 49 nuevos parques solares a la red eléctrica, lo que sumó más de 1.000 megavatios a pura financiación china. La expansión representa una de las transiciones a energías renovables más rápidas jamás logradas. El salvavidas de Xi Jinping llega en un momento tenso en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Donald Trump firmó una orden ejecutiva a inicios de 2026 en donde amenazó con imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla, lo que redujo casi en 90% el ingreso de combustible. La exclusión de Cuba del circuito de comercio energético provocó apagones de hasta 20 horas en algunas regiones. En febrero de 2026, Cuba generó por primea vez 900 megavatios gracias a sus paneles solares. El hito sirvió para confirmar que la infraestructura de los parques había alcanzado una escala capaz de cubrir la demanda eléctrica diurna. La velocidad con la que se construyeron los parques solares superó los plazos normales. Algunas instalaciones lograron conectarse a la red eléctrica en tan solo 35 días tras la llegada de los equipos. Cuba es una isla clave para China por su cercanía a Estados Unidos, por lo que tenerlos de aliados es clave. El gigante asiático se comprometió a construir un total de 92 parques para 2028. En conjunto, podrían generar un total de 2.000 megavatios, lo que iguala la capacidad total de combustibles fósiles en Cuba. La instalación de cada parque tiene un costo aproximado de u$s 16 millones y elude la sanción comercial impuesta por Estados Unidos. Además, el Partido Comunista donó 70 toneladas de piezas para generadores eléctricos e instalará 10.000 sistemas fotovoltaicos para viviendas aisladas, salas de maternidad y clínicas. Cada megavatio de capacidad solar instalada representa ceca de 18.000 toneladas de combustible que ya no son necesarios importar a la isla. Si Cuba consigue el objetivo de 2.000 megavatios para 2028, los bloqueos petroleros y comerciales podrían convertirse en irrelevantes. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la expansión energética como un acto de “soberanía energética” como respuesta directa a las presiones de Washington.