Un operativo coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa culminó con la detención de Gabriel “N”, conocido como “Gabito” o “80”, considerado por las autoridades como uno de los principales operadores de la facción de Los Chapitos dentro del denominado Cártel del Pacífico.

La captura se realizó el 1 de junio en el municipio de El Rosario, Sinaloa, y representa uno de los golpes más relevantes contra la estructura criminal que opera en el sur de la entidad. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el detenido mantenía influencia en diversos municipios estratégicos y era identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional

¿Quién es “Gabito” y por qué era un objetivo prioritario?

La Sedena informó que Gabriel “N” era considerado “jefe regional de la organización delictiva ‘Cártel del Pacífico’, facción ‘Menores’”, con presencia en municipios como Escuinapa, San Ignacio, Cosalá, El Rosario, Concordia, Villa Unión y Mazatlán. Su detención fue resultado de trabajos de coordinación e inteligencia entre fuerzas federales y estatales.

El Ejército Mexicano descubrió “Gabito” tiene nexos con los Chapitos

Las autoridades también señalaron que el presunto criminal era “colaborador cercano y compadre de Archivaldo ‘N’ (a) ‘Chapito’” , además de ser identificado como uno de los operadores con mayor influencia dentro de la estructura delictiva en el sur de Sinaloa. Su nombre aparece relacionado con diversas investigaciones por delitos de alto impacto.

Según el comunicado oficial, Gabriel “N” “cuenta con diversas carpetas de investigación relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud”.

Asimismo, las autoridades lo vinculan con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera ocurrido el 23 de enero de 2026 en territorio sinaloense.

Durante su captura fueron asegurados armamento, municiones, droga, dinero en efectivo y un vehículo, quedando todo a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.