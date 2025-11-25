Se rearma el ejército más temido de la Segunda Guerra Mundial: ya es el que más gasta en armamento en Europa

En medio de los conflictos geopolíticos que afectan a Europa, Alemania anunció el mayor plan de rearme militar desde la Segunda Guerra Mundial.

El país aumentará un 70% su presupuesto de defensa para 2029, con el objetivo de consolidarse como la mayor potencia militar de la región.

Este giro histórico fue anunciado por el gobierno del canciller Friedrich Merz, quien lleva adelante un programa de inversión en defensa sin precedentes con la intención de convertir a la Bundeswehr en el “ejército convencional más fuerte de Europa” .

Según el borrador presupuestario, el gasto alcanzará los € 162.000 millones en 2029, frente a los € 95.000 millones de este año. Con esto, busca consolidarse como la primera potencia militar europea , superando incluso a Francia y el Reino Unido en gasto militar.

Los costos del ambicioso plan militar de Alemania

El plan alemán responde a un contexto internacional marcado por la amenaza creciente de Rusia y la inestabilidad de la política exterior estadounidense, ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Alemania no solo incrementará su presupuesto de defensa directa al 3,5% del PBI, sino que también contempla un gasto total del 5%, incluyendo infraestructura y ciberseguridad.

Para concretar esta transformación, Berlín impulsó una reforma constitucional que flexibiliza el límite de endeudamiento público. Así, podrá emitir hasta € 1 billón en deuda durante la próxima década.

De ese total, € 24.000 millones se utilizarán en 2025, cuando se agote el fondo especial de € 100.000 millones creado en 2022 tras la invasión rusa a Ucrania.

No obstante, este esfuerzo tendrá un costo fiscal: el déficit alemán alcanzará los € 82.000 millones este año, y se proyecta en € 126.000 millones para 2029.

Alemania, camino a ser la mayor potencia militar de Europa

Con estas cifras, Alemania supera a Francia y Reino Unido en gasto militar y podría escalar posiciones en el ranking global, donde hoy ocupa el puesto 18°, muy por debajo del 5° lugar británico o el 9° francés.

El plan también contempla un aumento del 55% en infraestructura, con € 115.000 millones presupuestados para 2025, y rebajas fiscales por € 46.000 millones para estimular la economía.

Aunque sigue siendo uno de los países más seguros del mundo según el Índice de Paz Global 2024, el nuevo rol internacional de Alemania abre interrogantes sobre el futuro del equilibrio militar europeo.