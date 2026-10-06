En esta noticia Cómo será el puente Zhangjinggao

China busca romper un nuevo récord con la construcción de una megaobra que promete revolucionar la ingeniería mundial.

El puente Zhangjinggao, que atravesará el río Yangtze, podría convertirse en el puente colgante más largo del mundo, con un tramo principal de unos 2300 metros de longitud.

La construcción está prevista para completarse en 2028 y, una vez terminada, la megaobra superaría por 277 metros al puente Çanakkale, ubicado en Turquía, que cruza el estrecho de los Dardanelos y actualmente ostenta el récord mundial.

El río Yangtze es uno de los cursos de agua más importantes de China y la construcción del puente Zhangjinggao permitirá mejorar la conexión vial en la región. La megaobra busca facilitar la comunicación y reducir los tiempos de viaje entre las diferentes ciudades de la provincia de Jiangsu.

Cómo será el puente Zhangjinggao

Una de las características más llamativas del proyecto será su enorme tramo central de 2300 metros, que corresponde a la distancia suspendida entre sus principales torres. Esta extensión será clave para que la estructura pueda alcanzar el récord mundial dentro de su categoría.

La construcción requiere de enormes sistemas de anclaje capaces de soportar los cables principales y distribuir las fuerzas generadas por el peso del tablero, el tránsito y las condiciones climáticas.

Para junio de 2026, las obras del anclaje norte del puente del canal sur ya se encontraban en una etapa avanzada, con trabajos centrados en los soportes de los cables y los bloques de anclaje.

Puente Zhangjinggao sobre el río Yangtze en China. Noticias Ziniu.

El proyecto forma parte de las grandes inversiones que China lleva adelante para ampliar y modernizar su infraestructura de transporte. Según datos difundidos por la agencia estatal Xinhua, durante el primer trimestre de 2026 el país destinó alrededor de 330.000 millones de yuanes a grandes proyectos de transporte, equivalentes a unos 48.000 millones de dólares.

Según señaló la agencia china Ziniu en un comunicado publicado en junio de 2026, acompañado por una gran cantidad de imágenes del proyecto, la obra permitirá conectar estratégicamente las ciudades de Zhangjiagang, Jingjiang y Rugao.

“La longitud total del tramo que cruza el río Yangtsé es de 7859 metros, y consta del puente del canal sur, el puente del canal norte y puentes de acceso, todos con ocho carriles en ambas direcciones”, explicaron.

“El puente del canal sur tiene un tramo principal de 2300 metros y está diseñado como un puente colgante de doble torre que cruza el cauce principal del río Yangtsé, lo que lo convierte en el proyecto de puente de mayor envergadura del mundo”, revelaron sobre el ambicioso trabajo que se realiza diariamente para llegar a completar la meta histórica.