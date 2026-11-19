México y China acordaron iniciar una nueva fase de cooperación bilateral, tras el encuentro entre Claudia Sheinbaum y Xi Jinping en Shenzhen, en el marco de la cumbre APEC 2026.

En esta noticia Cooperación entre México y China

La cooperación entre México y China “no va a afectar” a la relación del país latinoamericano con Estados Unidos, aseguró este jueves la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien expresó su voluntad de aumentar los intercambios científicos, turísticos, energéticos y académicos con Pekín.

“La integración económica de México y EE.UU. es muy grande. Lo que deseamos es una mayor cooperación con China en distintos temas, desde la investigación científica hasta el turismo, y todo lo que tiene que ver con esta colaboración” , afirmó Sheinbaum en rueda de prensa al término de su viaje a la ciudad suroriental china de Shenzhen, donde participó en la cumbre de líderes de la APEC.

Claudia Sheinbaum prioriza su relación comercial con Estados Unidos y el T-MEC. Fuente: EFE Isaac Esquivel

Con todo, la mandataria descartó por el momento un acuerdo de libre comercio con China, en medio de las tensiones comerciales por la decisión de México de aplicar incrementos arancelarios de hasta el 50% sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene este tipo de tratados, entre ellos China.

Cooperación entre México y China

“Ya tenemos una relación comercial muy grande (con China), entonces no es nuestro interés avanzar en un tratado de libre comercio, pero sí avanzar en la cooperación en distintos ámbitos” , apuntó.

Claudia Sheinbaum destacó la firma de varios memorandos de entendimiento con China en áreas como:

Medioambiente

Energía

Ciencia

Investigación

Turismo

Cooperación en materia sanitaria

“En este sentido, es una nueva era, una era de cooperación que nos permita mejorar la relación y aprender de los avances que tienen en China, y también China poder conocer lo que estamos haciendo en México”, agregó.

Antes de viajar a Shenzhen, Sheinbaum había señalado que el comercio no sería el asunto principal de su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, y descartado que el acercamiento a China pudiera perjudicar las negociaciones comerciales de México con Washington.

Fuente: EFE