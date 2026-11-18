La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum (i), saluda al presidente chino, Xi Jinping, este miércoles en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de China, Xi Jinping, acordaron fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación económica, científica y ambiental durante un encuentro celebrado en el marco de la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, en Shenzhen.

Entre los sectores que podrían beneficiarse de este acercamiento destacan el comercio, las energías limpias, la agricultura, la infraestructura, la salud, la biotecnología y la gestión del agua. Además, ambos mandatarios manifestaron su interés en impulsar una relación económica más equilibrada y diversificada, así como en desarrollar proyectos conjuntos de investigación y formación científica.

Tecnología, energía, turismo, y agua, entre los temas tratados entre Sheinbaum y Jinping en la cumbre APEC. Fuente: Gobierno de México

¿Qué sectores podrían beneficiarse del acuerdo entre México y China?

Durante la reunión bilateral, Sheinbaum y Xi Jinping coincidieron en la importancia de aprovechar la Asociación Estratégica Integral para ampliar los intercambios entre ambos países. La presidenta mexicana señaló que existe interés en profundizar la relación económica y comercial, con oportunidades vinculadas al Plan México.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de México, los sectores en los que ambas naciones buscarán fortalecer la cooperación son:

Comercio : ampliar los intercambios comerciales y avanzar hacia una relación económica más equilibrada y diversificada

Agricultura : impulsar la colaboración y la investigación para fortalecer este sector

Energías limpias : desarrollar proyectos de cooperación e investigación en tecnologías relacionadas con la transición energética.

Infraestructura : explorar oportunidades de colaboración para el desarrollo de proyectos.

Salud : fortalecer el intercambio de conocimientos y la cooperación bilateral.

Ciencia y tecnología : promover investigaciones conjuntas y la formación de especialistas.

Gestión del agua : trabajar en el uso sostenible de los recursos hídricos y el saneamiento.

Cultura y turismo : ampliar los vínculos y las actividades de intercambio entre ambas sociedades.

Biotecnología: impulsar investigaciones y formación de talento en esta área.

Mitigación del sargazo: compartir esfuerzos de cooperación para atender este problema ambiental.

El acercamiento también contempla oportunidades para que México aproveche la experiencia de China en distintos ámbitos de desarrollo. Como ejemplo, ambos gobiernos destacaron el modelo de Shenzhen en materia de ciudades resilientes, una referencia para explorar nuevas formas de cooperación urbana.

China y México pusieron en el foco de sus charla también al l Programa de Intercambio de Jóvenes Científicos. Fuente: Gobierno de México

Energías limpias, medio ambiente y tecnología: ¿qué acuerdos buscan México y China?

En materia ambiental, los dos mandatarios identificaron oportunidades para ampliar el trabajo conjunto en saneamiento y restauración de ríos, gestión sostenible del agua, conservación de la biodiversidad y manejo de residuos mediante un enfoque de economía circular. También destacaron la importancia de cooperar en el combate al cambio climático y en el desarrollo de ciudades resilientes.

En cuanto a ciencia y tecnología, Sheinbaum y Xi Jinping acordaron fortalecer la cooperación mediante la formación de talento y la investigación conjunta en áreas estratégicas como matemáticas, agricultura, biotecnología y energías limpias.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra el Programa de Intercambio de Jóvenes Científicos, con el que se busca impulsar la colaboración académica y científica entre ambos países.

Como parte de este acercamiento, la presidenta mexicana extendió una invitación a Xi Jinping para asistir a la Cumbre de Líderes de APEC 2028, que tendrá a México como país anfitrión. La mandataria expresó su confianza en que los trabajos realizados en Shenzhen permitan establecer las bases para la participación mexicana en este foro y para continuar fortaleciendo la relación bilateral.