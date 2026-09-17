El CUD es un documento personal e intransferible.

Obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no depende únicamente de tener un diagnóstico. Según la información oficial del Gobierno porteño, el certificado se otorga cuando existen secuelas de una condición de salud física, sensorial, mental o intelectual que generan desventajas considerables para la adecuada integración de la persona en la comunidad.

¿Por qué pueden rechazar el CUD?

La Junta Evaluadora Interdisciplinaria analiza la documentación presentada, la condición de salud y el perfil de funcionamiento de cada persona.

El CUD tiene validez nacional.

La solicitud puede ser denegada cuando el equipo considera que esos elementos no encuadran dentro de las normativas establecidas por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

En ese caso, la persona recibe un informe formal en el que se explican los motivos del rechazo y se indica la normativa correspondiente.

Qué hacer si la solicitud del CUD fue denegada

El rechazo no impide volver a gestionar la evaluación. La información oficial establece que, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la denegatoria, se puede solicitar un nuevo turno con otra Junta Evaluadora.

De esta manera, la persona tiene una nueva instancia para presentar su documentación y que su situación sea evaluada nuevamente .

Cómo volver a iniciar el trámite

Para solicitar el CUD nuevamente es necesario reunir la documentación requerida según el tipo de condición de salud y gestionar un turno con la Junta Evaluadora.

El trámite puede iniciarse de manera virtual o presencial. En la modalidad virtual se utiliza la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con usuario y contraseña miBA; también existe la posibilidad de realizar la gestión presencial en una Sede de Atención Social.

Imagen ilustrativa

Qué pasa después de la nueva evaluación

La Junta puede otorgar el certificado, dejar el trámite pendiente para solicitar documentación adicional o volver a denegarlo.

Cuando queda pendiente, se entrega un formulario en el que se especifica qué documentación debe incorporarse. Una vez reunidos esos elementos, se solicita un nuevo turno para continuar con la evaluación.

Qué derechos otorga el CUD

El trámite para obtener el CUD es gratuito y el documento tiene validez nacional. Además, garantiza los siguientes derechos: