La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con un procedimiento para los casos en los que un niño o adolescente se encuentra bajo el cuidado de un familiar distinto de sus padres. Se trata de la Adenda 63, que permite modificar la titularidad del cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El trámite está destinado a situaciones en las que un adulto responsable convive con el menor y se encuentra efectivamente a cargo de su cuidado. De esta manera, la asignación puede ser abonada a quien tiene a su cargo al niño o adolescente, siempre que se cumplan los requisitos y se presente la documentación correspondiente.

Qué es la Adenda 63 de ANSES y para qué sirve

La Adenda 63 es un procedimiento administrativo que permite cambiar el titular que percibe una asignación familiar cuando el menor está al cuidado de un familiar que no es su madre ni su padre.

El mecanismo busca adecuar el cobro de la prestación a la situación familiar concreta. Por ejemplo, puede alcanzar a abuelos, tíos u otros adultos responsables que conviven con el menor y tienen a su cargo su cuidado cotidiano .

Un punto importante es que la Adenda 63 no cambia el tipo de asignación. El trámite modifica quién queda a cargo del cobro, pero no transforma una AUH en SUAF ni un SUAF en AUH.

Adenda 63 de ANSES: cómo cambiar el titular de cobro de la AUH o SUAF

Quiénes pueden solicitar el cambio de titularidad de la AUH o SUAF

El procedimiento puede utilizarse cuando un familiar distinto de los progenitores se encuentra efectivamente a cargo del menor y necesita gestionar el cobro de la asignación correspondiente.

Para acreditar la situación, se debe presentar documentación que permita demostrar tanto el vínculo con el niño o adolescente como la convivencia y el cuidado efectivo.

Entre los documentos requeridos se encuentran el DNI del adulto responsable, el DNI del menor y su partida de nacimiento, además de la documentación que corresponda para acreditar que el solicitante convive con el niño y está a cargo de su cuidado.

Cómo se realiza el trámite de la Adenda 63

La gestión se inicia ante organismos que intervienen en la protección de niños, niñas y adolescentes. Entre ellos se encuentran el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y los organismos provinciales de niñez que cuentan con firma autorizada por ANSES.

Luego de evaluar la situación, estos organismos confeccionan la documentación necesaria para respaldar el pedido, que puede incluir una declaración jurada del adulto responsable, una evaluación técnica y el correspondiente informe de reconversión.

Con esa documentación, el solicitante debe presentarse ante ANSES para gestionar formalmente el cambio de titularidad del cobro.

Cómo cambiar el titular de una AUH o SUAF entre los padres

Cuando el cambio de titularidad debe realizarse entre los propios progenitores, no corresponde utilizar la Adenda 63. Para esos casos, ANSES dispone de otro procedimiento conocido como Formulario Madres.