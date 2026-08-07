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Quienes tengan previsto circular por la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires deberán prestar especial atención este viernes por la noche, ya que un importante operativo modificará el tránsito en uno de los principales accesos hacia la provincia.

El corte forma parte de una obra de infraestructura que busca transformar la conectividad entre la Ciudad y la Costanera. Aunque la interrupción será temporal, también habrá restricciones durante el fin de semana, por lo que se recomienda planificar los viajes con anticipación.

Cuándo cerrarán la Autopista Illia y qué desvíos habrá

El viernes 7 de agosto, desde las 22 hasta las 6 del sábado, Autopistas Urbanas (AUSA) cerrará la Autopista Illia en sentido hacia la provincia de Buenos Aires y un tramo de Cantilo para avanzar con las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.

Como alternativa, los vehículos que circulen hacia el norte serán desviados por avenida Figueroa Alcorta o avenida Del Libertador, desde donde podrán retomar Cantilo luego de pasar por el Aeroparque.

Además, durante ese mismo período permanecerá cerrado el Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro. En el caso del tránsito pesado, el recorrido alternativo será por Costanera - Güiraldes - Cantilo.

Qué pasará durante el fin de semana

Si bien la Autopista Illia volverá a habilitarse el sábado y el domingo, la circulación no será completamente normal. Debido a la continuidad de los trabajos, entre dos y tres carriles de la derecha permanecerán restringidos, mientras finalizan las tareas iniciadas durante la noche del viernes.

En sentido contrario, hacia el centro porteño, tanto la Autopista Illia como Lugones permanecerán habilitadas y con circulación habitual.

Por qué se realiza la obra en la Autopista Illia

Las tareas previstas corresponden a la ejecución de los pilotes que sostendrán el futuro anillo peatonal metálico, una de las estructuras centrales del proyecto del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.

La iniciativa contempla la construcción de un paso bajo nivel de aproximadamente 540 metros, con cuatro carriles de circulación y una altura superior a los cuatro metros para permitir el paso de transporte público y vehículos de emergencia. Además, incluirá un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo, de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido, que permitirá conectar de manera segura la Ciudad con la Costanera por encima de las autopistas y las vías del ferrocarril.

Cuántas personas se beneficiarán con la obra

De acuerdo con el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, la intervención beneficiará a más de 17.000 personas y mejorará la circulación de más de 38.000 vehículos por día, al reducir los tiempos de viaje y descongestionar los cruces existentes.

La obra forma parte del plan de infraestructura que impulsa la Ciudad para fortalecer la movilidad en la zona norte y mejorar la conexión entre los barrios porteños y el Río de la Plata, junto con otros proyectos como la ampliación del Puente Labruna.