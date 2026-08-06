Uber es una de las aplicaciones de viajes más usadas del mundo.

Uber establece un límite de antigüedad para los vehículos que pueden utilizarse para transportar pasajeros a través de la plataforma. A esta condición se suman una serie de requisitos relacionados con las características, el equipamiento y el estado general del auto.

Para quienes buscan comenzar a trabajar con Uber o conocer si su vehículo puede seguir utilizándose para realizar viajes, revisar estas condiciones resulta fundamental antes de registrarlo en la plataforma.

Desde qué año se pueden usar los autos para hacer Uber

Según la base de datos oficial de Uber, los vehículos habilitados para conducir pasajeros deben ser modelos del año 2002 en adelante. Por lo tanto, los autos anteriores a ese año no cumplen con el requisito mínimo de antigüedad establecido por la plataforma.

Estos requisitos son obligatorios. Shutterstock

Este límite es uno de los primeros puntos que deben revisar quienes quieran utilizar su vehículo para generar ingresos mediante Uber, aunque no es la única condición que debe cumplir el automóvil .

Qué requisitos deben cumplir los autos para trabajar con Uber

Además de cumplir con el límite de antigüedad, Uber establece otras condiciones mínimas para los vehículos que se utilizan para realizar viajes:

Tener 4 o 5 puertas .

Contar con espacio para equipaje .

Tener aire acondicionado .

Encontrarse en excelentes condiciones físicas y mecánicas.

Uber establece diversas normativas. Shutterstock

El vehículo debe reunir todas estas características para poder utilizarse dentro de la plataforma, por lo que no alcanza únicamente con cumplir con el requisito relacionado con el año del modelo.

Qué documentación se necesita para ser conductor de Uber

Para conducir con Uber también es necesario contar con la documentación correspondiente. Entre los documentos requeridos por la plataforma se encuentran:

Licencia de conducir.

Tarjeta verde, azul o blanca, según corresponda.

Antes de comenzar a realizar viajes, es importante verificar que tanto el vehículo como la documentación cumplan con las condiciones establecidas por Uber.