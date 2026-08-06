Una isla de ensueño busca voluntarios para cuidar ponis y caballos. Imagen ilustrativa con IA.

Quienes sueñan con pasar una temporada rodeados de naturaleza y animales tienen una oportunidad única en Nueva Zelanda. Un santuario ubicado en la Isla Sur abrió una convocatoria internacional para incorporar voluntarios que colaboren en el cuidado de caballos, ponis y burros, a cambio de alojamiento gratuito durante toda la estadía.

La propuesta pertenece a Kind Farm, un refugio dedicado al rescate de animales de granja, y está dirigida a personas de cualquier parte del mundo que quieran participar en las tareas cotidianas del establecimiento mientras disfrutan de uno de los paisajes más espectaculares del país.

¿Dónde queda el santuario?

Kind Farm está ubicado en Cardrona Valley, en la región de Otago, un entorno reconocido por sus montañas, lagos y amplios espacios naturales. El santuario se encuentra a pocos minutos de Wanaka y Queenstown, dos de los destinos turísticos más visitados de la Isla Sur por quienes buscan actividades al aire libre durante todo el año.

Este lugar funciona como un santuario para animales de granja que fueron rescatados tras sufrir abandono, maltrato o distintas situaciones de vulnerabilidad.

Actualmente alberga caballos, ponis, burros, vacas, ovejas, cabras, cerdos, gallinas y otras especies que reciben cuidados permanentes en un ambiente pensado para su recuperación. Además del rescate, el proyecto busca promover prácticas sustentables y generar conciencia sobre el respeto hacia los animales.

Voluntariado en Nueva Zelanda: ¿qué ofrece? Wikipedia

Voluntariado en Nueva Zelanda: ¿qué ofrece?

Las personas seleccionadas podrán alojarse sin costo dentro del predio del santuario y convivir con los animales rescatados mientras colaboran con el funcionamiento del lugar.

Además del hospedaje, la organización ofrece:

Alojamiento gratuito durante toda la experiencia.

Capacitación para aprender las tareas diarias.

Contacto permanente con caballos, ponis, burros y otros animales rescatados.

La posibilidad de disfrutar de un entorno natural rodeado de montañas, senderos y parques.

En los momentos libres, los voluntarios también pueden recorrer la región, practicar deportes de invierno o visitar los principales atractivos turísticos cercanos.

¿Qué tareas deberán realizar los voluntarios?

Las actividades varían según las necesidades del santuario, aunque generalmente incluyen:

Alimentar y cuidar a los animales.

Cepillar caballos, ponis y burros.

Acompañarlos durante sus paseos diarios.

Limpiar establos, corrales y otras instalaciones.

Colaborar con el mantenimiento de los espacios comunes.

Participar en la plantación de árboles y en el cuidado del vivero.

La organización aclara que no es indispensable contar con experiencia previa, ya que brinda orientación a quienes participan por primera vez. Sin embargo, valoran especialmente el compromiso, la responsabilidad y el interés por el bienestar animal.

Cómo postularse

Las personas interesadas en participar pueden completar la solicitud a través del sitio web oficial de Kind Farm, donde se informa la duración de las estadías, las condiciones del voluntariado y los requisitos para formar parte de la experiencia.