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Un acceso muy utilizado hacia Zona Norte permanecerá cerrado durante varios meses y obligará a miles de conductores que transiten por la Ciudad de Buenos Aires a cambiar su recorrido habitual por la Avenida Cantilo.
El corte se realizó el pasado lunes 13 de julio y afectará hasta fin de año a un sector estratégico de la colectora de Cantilo.
La medida forma parte de una obra que busca mejorar la circulación, que conducirá a desvíos, interrupción y cambios en el tránsito porteño.
Corte en la colectora de Cantilo: cuáles son los desvíos para ir hacia Zona Norte
El cierre alcanza la colectora de la avenida Cantilo entre el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Intendente Güiraldes.
La restricción impacta principalmente a quienes salen desde la Costanera con destino a Zona Norte y estará vigente hasta fin de año.
Según informó AUSA, el desvío recomendado es continuar por Costanera, tomar Intendente Güiraldes y reincorporarse a la colectora bordeando el sector ubicado detrás del acceso a Parque Norte.
Por qué cerraron la colectora de avenida Cantilo y qué obra se está realizando
El corte responde al inicio de los trabajos del Paso Bajo Nivel Pampa y del futuro anillo peatonal que unirá distintos sectores de la Costanera.
En esta primera etapa se realizarán tareas de remoción y relocalización de servicios públicos que se encuentran debajo de la calzada.
El proyecto contempla un túnel de 540 metros, cuatro carriles y una altura apta para colectivos y vehículos de emergencia, con el objetivo de agilizar la circulación de unos 38.000 vehículos por día.
Qué cambios habrá en el tránsito y en los colectivos durante las obras
Las obras también mantienen cerrado el tramo de La Pampa entre Lugones y Figueroa Alcorta, además de modificar algunos accesos a la autopista.
Entre las alternativas disponibles para los automovilistas se encuentran:
- Continuar por Costanera hasta Intendente Güiraldes.
- Utilizar las rampas de Udaondo.
- Seguir por Lugones hasta Ombúes, según el recorrido.
Además, la línea 28 y un ramal de la línea 130 modificaron sus recorridos mientras avanzan las obras, que incluyen un puente peatonal, una ciclovía en anillo, un mirador y nuevos espacios públicos, con una inauguración prevista para mediados de 2027.