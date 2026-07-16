El cierre será hasta fin de año. (Imagen: GCBA)

Un acceso muy utilizado hacia Zona Norte permanecerá cerrado durante varios meses y obligará a miles de conductores que transiten por la Ciudad de Buenos Aires a cambiar su recorrido habitual por la Avenida Cantilo.

El corte se realizó el pasado lunes 13 de julio y afectará hasta fin de año a un sector estratégico de la colectora de Cantilo.

La medida forma parte de una obra que busca mejorar la circulación, que conducirá a desvíos, interrupción y cambios en el tránsito porteño.

Corte en la colectora de Cantilo: cuáles son los desvíos para ir hacia Zona Norte

El cierre alcanza la colectora de la avenida Cantilo entre el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Intendente Güiraldes.

El cierre alcanza la colectora de la avenida Cantilo entre el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Intendente Güiraldes. (Foto: AUSA)

La restricción impacta principalmente a quienes salen desde la Costanera con destino a Zona Norte y estará vigente hasta fin de año.

Según informó AUSA, el desvío recomendado es continuar por Costanera, tomar Intendente Güiraldes y reincorporarse a la colectora bordeando el sector ubicado detrás del acceso a Parque Norte .

Por qué cerraron la colectora de avenida Cantilo y qué obra se está realizando

El corte responde al inicio de los trabajos del Paso Bajo Nivel Pampa y del futuro anillo peatonal que unirá distintos sectores de la Costanera.

En esta primera etapa se realizarán tareas de remoción y relocalización de servicios públicos que se encuentran debajo de la calzada.

El proyecto contempla un túnel de 540 metros, cuatro carriles y una altura apta para colectivos y vehículos de emergencia , con el objetivo de agilizar la circulación de unos 38.000 vehículos por día.

Qué cambios habrá en el tránsito y en los colectivos durante las obras

Las obras también mantienen cerrado el tramo de La Pampa entre Lugones y Figueroa Alcorta, además de modificar algunos accesos a la autopista.

Entre las alternativas disponibles para los automovilistas se encuentran:

Continuar por Costanera hasta Intendente Güiraldes.

Utilizar las rampas de Udaondo.

Seguir por Lugones hasta Ombúes, según el recorrido.