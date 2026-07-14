El mapa de accesos a la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo foco de conflicto para los conductores que se desplazan hacia el norte del AMBA. Desde este lunes, un tramo clave de la colectora de la Avenida Cantilo permanece cerrado al tránsito, una medida que se extenderá, en principio, hasta el cierre de 2026.

La restricción abarca el sector comprendido entre el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Intendente Güiraldes. Este bloqueo no es un hecho aislado, sino que forma parte de la fase crítica de la construcción del Paso Bajo Nivel (PBN) Pampa y el ambicioso Anillo Peatonal, una obra que busca saldar una deuda histórica de conectividad entre el Bajo Belgrano y la Costanera Norte.

¿Cuál es la ruta alternativa recomendada por AUSA?

Para quienes suelen transitar por la zona de Costanera con destino a la Provincia de Buenos Aires o los barrios del norte porteño, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) diseñó un plan de contingencia.

El desvío: los vehículos deberán continuar por la Avenida Costanera Rafael Obligado, girar en Intendente Güiraldes (la calle que bordea Ciudad Universitaria) y desde allí reincorporarse a la colectora de Cantilo, pasando por detrás de Parque Norte, para retomar el flujo habitual.

Se recomienda a los automovilistas salir con tiempo adicional, especialmente en horas pico, ya que el flujo de 38.000 vehículos diarios que suele absorber esta arteria se verá redistribuido en calles internas de menor capacidad.

Radiografía de la obra: un túnel para agilizar el tránsito

El proyecto, ejecutado en conjunto por AUSA y el Ministerio de Infraestructura porteño, cuenta con una inversión que supera los 57.000 millones de pesos. El objetivo central es eliminar los rodeos innecesarios que hoy deben realizar quienes cruzan desde Figueroa Alcorta hacia el río.

Detalles técnicos del nuevo PBN Pampa:

Extensión: 540 metros de largo.

Capacidad: cuatro carriles de circulación.

Altura: más de 4 metros (permitirá el paso de colectivos y camiones de emergencia).

Impacto: unirá de forma directa Figueroa Alcorta con la Costanera, pasando por debajo de las vías del Ferrocarril Belgrano Norte y las autopistas Lugones y Cantilo.

Actualmente, los operarios trabajan en la relocalización de servicios públicos (redes de agua, gas y electricidad), una etapa subterránea invisible pero fundamental antes de la excavación mayor.

El “Anillo de Pampa”: un nuevo hito urbano

Más allá de la solución vial, el componente más llamativo para los vecinos será el Anillo Peatonal y Ciclovía. Con un diámetro de 140 metros, esta estructura metálica se elevará sobre la autopista Lugones y la Illia, ofreciendo una conexión segura para peatones y ciclistas que hoy arriesgan su integridad en cruces deficitarios.

El proyecto no es solo funcional; tiene una veta recreativa. Contará con un mirador estratégico orientado hacia las pistas de Aeroparque, áreas gastronómicas y espacios de descanso, integrándose al plan de la Ciudad de “recuperar la mirada al río”.

Cambios en el transporte público y cierres previos

Es importante recordar que este nuevo corte se suma a las restricciones vigentes desde marzo en la calle La Pampa (entre Lugones y Figueroa Alcorta). Esto ha obligado a modificar recorridos de líneas de colectivos clave:

Línea 28: desvío por el puente Scalabrini Ortiz hacia Costanera.

Línea 130: el ramal que cruzaba por los Bosques de Palermo ahora circula por Avenida Del Libertador.

¿Cuándo termina todo? Aunque los cortes parciales irán rotando, se estima que el conjunto de la obra y la inauguración final del sistema de túneles y el anillo peatonal se concreten recién a mediados de 2027.