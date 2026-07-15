En esta noticia El nuevo transporte que cambiará la forma de viajar en CABA

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la llegada de un innovador sistema de transporte que busca modernizar la conexión entre el sur y el norte porteño.

Se trata del Trambús T1, una alternativa 100% eléctrica que unirá Aeroparque Jorge Newbery con la estación Sáenz, en Nueva Pompeya, a través de un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros.

El nuevo corredor será el primero de una red de autobuses eléctricos que circularán por carriles exclusivos, para brindar más accesibilidad y reducir los tiempos de viaje.

El nuevo transporte que cambiará la forma de viajar en CABA

Las unidades circularán en la calle, sin necesidad de vías, utilizarán carriles exclusivos y preferenciales. Además, contarán con prioridad en los semáforos para reducir los tiempos de viaje.

El principal objetivo del Trambus es acortar los tiempos de traslado y evitar trasbordos innecesarios ya que, hoy, muchos recorridos entre el sur y el norte de la Ciudad superan los 90 minutos. Con este nuevo sistema, el trayecto podría reducirse a menos de una hora, gracias a paradas espaciadas cada 500 metros y a una circulación más fluida.

En horarios pico, las unidades tendrán una frecuencia estimada de cuatro minutos para una demanda prevista de unos 50.000 pasajeros diarios, lo que permitirá mejorar la regularidad del servicio.

Entre las principales características del nuevo sistema se destacan:

Unidades eléctricas , silenciosas y de bajo impacto ambiental

Carril exclusivo para garantizar mayor velocidad comercial

Sistema de semáforos inteligentes con “onda verde” , que prioriza el paso del Trambus

Autonomía de hasta 270 kilómetros por carga

Tarifa integrada con el Subte y descuento automático en combinaciones

WiFi gratuito a bordo.

Cargadores USB para celulares.

Piso bajo y rampas para personas con movilidad reducida.

Aire acondicionado.

Información en tiempo real.

Sistema multipago.

Cámaras de seguridad, GPS y detección de puntos ciegos.

Además, el Trambus permitirá una conexión directa con las líneas A, B, D, E y H del Subte, los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur, y los corredores de Metrobús del Sur y Juan B. Justo.

El recorrido del trambus

El recorrido contará con más de 70 paradores, separados entre sí por unos 500 metros en promedio. Atravesará ocho barrios porteños:

Nueva Pompeya

Parque Patricios

Boedo

Parque Chacabuco

Almagro

Caballito

Villa Crespo

Palermo

La puesta en marcha del Trambús también implicará modificaciones en la circulación vehicular en Caballito. Además, cinco calles cambiarán su sentido para acompañar la implementación del nuevo corredor.

Los cambios previstos son los siguientes :

Acoyte pasará a ser mano única y tendrá carril exclusivo.

Honorio Pueyrredón será mano única entre Neuquén y Gaona.

Felipe Vallese mantendrá doble sentido entre Acoyte y Ambrosetti.

Ambrosetti será mano única hacia el sur entre Jauretche y Rivadavia.

Balcarce tendrá sentido único hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.

De esta manera, el Trambus evitará el congestionado centro porteño y ofrecerá una alternativa directa para miles de pasajeros diarios.