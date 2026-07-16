Es oficial | Todos estos conductores deben volver a rendir el examen para no perder la licencia de conducir, según la Secretaría de Movilidad de Medellín

Fin de la licencia de conducción en Colombia: los adultos con más de 65 años no estarán en condiciones de revalidarla si no reúnen este requisito

Los conductores mayores de 65 años deben revisar con atención la fecha de vencimiento de su licencia de conducción. El documento no se renueva automáticamente y, para continuar manejando de forma legal, es necesario realizar una nueva valoración médica que compruebe las capacidades requeridas para estar al volante.

En Colombia no existe una edad máxima que impida conducir. La posibilidad de renovar la licencia depende del resultado del examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, además del cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos por la normativa nacional.

¿Quiénes deben volver a presentar el examen médico?

Toda persona que necesite renovar una licencia próxima a vencer debe realizar nuevamente la evaluación en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

Este requisito adquiere especial relevancia entre los adultos mayores, debido a que la vigencia del documento se reduce con la edad y, por lo tanto, el trámite debe repetirse con mayor frecuencia.

Una vez completada la valoración, el CRC debe registrar el certificado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) mediante los sistemas habilitados. Si la información no aparece cargada o el documento ya perdió vigencia, el organismo de tránsito no podrá aprobar la renovación.

¿Cada cuánto se renueva la licencia de conducción?

Los plazos varían según la edad del conductor y la categoría del documento.

Vehículos de servicio particular —categorías A y B

Menores de 60 años: cada 10 años.

Entre 60 y 80 años: cada cinco años.

Mayores de 80 años: una vez al año.

Vehículos de servicio público —categoría C

Menores de 60 años: cada tres años.

Mayores de 60 años: una vez al año.

En consecuencia, quienes superaron los 65 años deben renovar el documento dentro del plazo correspondiente a su categoría y presentar una valoración médica actualizada en cada trámite.

Es oficial | Todos estos conductores deben volver a rendir el examen para no perder la licencia de conducir, según la Secretaría de Movilidad de Medellín Archivo El Cronista

¿Qué evalúan en el examen para renovar la licencia?

La revisión busca determinar si la persona conserva las capacidades necesarias para conducir con seguridad. Durante el procedimiento se analizan, entre otros aspectos:

La visión.

La capacidad auditiva.

La coordinación motriz.

Las condiciones físicas generales.

El estado mental.

Las aptitudes sensoriales vinculadas con la conducción.

Cuando el resultado muestra alguna limitación, la renovación puede quedar condicionada al cumplimiento de recomendaciones médicas , nuevos controles o al uso de ayudas visuales y auditivas.

¿Qué ocurre si el certificado no aparece en el RUNT?

Realizar el examen no completa por sí solo el trámite. El organismo de tránsito consulta directamente el RUNT para comprobar que el certificado fue registrado correctamente por el CRC.

Si el documento no figura en el sistema, la solicitud no podrá continuar. Además, el certificado médico tiene una vigencia máxima de seis meses. Una vez superado ese plazo sin completar la renovación, el conductor deberá repetir la valoración.

Requisitos para renovar la licencia en Medellín

Para adelantar el procedimiento ante el organismo de tránsito correspondiente, el solicitante deberá cumplir estas condiciones:

Estar inscrito como persona natural en el RUNT.

Tener cargado un certificado médico vigente.

Estar a paz y salvo por multas e infracciones o contar con un acuerdo de pago vigente.

Presentar el documento de identidad original.

Pagar los derechos del trámite.

Los interesados deben consultar previamente los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Medellín, ya que el sistema de atención, la asignación de citas y las tarifas pueden variar frente a las aplicadas en Bogotá u otras ciudades.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia en Medellín?

Los valores publicados por la Ventanilla Única de Servicios corresponden exclusivamente a Bogotá y no deben utilizarse como tarifas de Medellín.

El costo final puede incluir tanto los derechos del trámite como la valoración realizada por el Centro de Reconocimiento de Conductores. Por eso, antes de iniciar el proceso, conviene verificar los montos vigentes directamente con la Secretaría de Movilidad de Medellín y con el CRC elegido.