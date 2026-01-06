Cambia el beneficio más solicitado del PAMI

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene uno de los programas más valorados por los jubilados y pensionados, que permite acceder sin costo a elementos esenciales para la salud y el bienestar.

En 2026, todos los afiliados del PAMI que cumplan con los requisitos podrán solicitar este beneficio de manera simple, tanto de forma online como presencial.

La cobertura alcanza a más de cinco millones de personas en todo el país y tiene como objetivo reducir gastos y garantizar el acceso a insumos clave para la vida diaria.

Cuál es el beneficio que pueden pedir todos los jubilados en 2026

Durante 2026, PAMI ofrece un beneficio gratuito que pueden ser solicitados por cualquier afiliado. Se trata de los anteojos recetados sin costo.

El beneficio incluye dos pares de lentes por año (uno para visión cercana y otro para visión lejana) o un par de bifocales.

Qué cubre PAMI con respecto a los lentes gratuitos

El programa de anteojos sin cargo de PAMI cubre el 100% del armazón y de los cristales, según la indicación médica del oftalmólogo. El afiliado puede optar por:

Un par de lentes para visión cercana.

Un par de lentes para visión lejana.

Un par de lentes bifocales, en reemplazo de los dos anteriores.

La receta oftalmológica tiene una validez de 150 días, por lo que el trámite debe realizarse dentro de ese plazo.

Lentes de PAMI

Qué documentación se necesita para solicitar los anteojos

Para acceder a los lentes gratuitos, el afiliado debe presentar la siguiente documentación:

DNI.

Credencial de PAMI.

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo.

En caso de no contar con OME, se puede presentar:

Orden médica manual del médico de cabecera o especialista.

Resumen de historia clínica, que incluya peso, talla y diagnóstico visual.

Cómo se tramitan los anteojos gratis: paso a paso

El trámite para obtener los anteojos sin cargo consta de los siguientes pasos:

Solicitar un turno con un oftalmólogo.

Obtener la Orden Médica Electrónica con la prescripción.

Acudir a una óptica adherida a PAMI.

Elegir el armazón disponible.

Esperar la fabricación y entrega de los lentes.

El trámite puede realizarse de manera presencial o a través de un familiar o apoderado.

Quién puede realizar el trámite

El trámite de PAMI puede ser iniciado por: