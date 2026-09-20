La estrategia implementada por el municipio abarca tanto el despliegue territorial como la auditoría sobre los prestadores del servicio.

La gestión de la higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires registró una mejora sustancial en sus indicadores operativos a partir de la puesta en marcha de un esquema de control más estricto sobre la disposición de residuos.

Con una marcada caída en las quejas canalizadas a través de los sistemas de atención ciudadana y las redes sociales, el Gobierno porteño consolida una estrategia que combina fiscalización tecnológica y exigencias contractuales a las empresas recolectoras.

Una caída del 70% en las quejas y una efectividad de respuesta récord

Entre enero y julio de 2026, los reclamos y solicitudes vinculados con la basura disminuyeron un 70% en los canales formales como Boti, la aplicación BAX, la línea 147 y la plataforma de Gestión Colaborativa.

De gestionar más de 65 mil incidencias a principios de año, la cifra global descendió a menos de 20 mil en julio, alcanzando una efectividad de respuesta estatal del 92%.

Esta tendencia positiva también se replicó en plataformas digitales como X, Instagram, Facebook y TikTok, donde los reportes de los usuarios cayeron un 75% entre el pico registrado en febrero y el mes de agosto.

Fuerte respaldo ciudadano a la fiscalización y aplicación de multas

El endurecimiento de las inspecciones sobre las conductas individuales cuenta con un amplio consenso entre los porteños.

Según un estudio de la consultora Julio Aurelio Aresco realizado sobre 2.800 casos en la Capital Federal, el 62,4% de los vecinos se manifiesta a favor de fiscalizar y sancionar de manera estricta a quienes tiran residuos fuera del horario permitido o colapsan los recipientes domiciliarios.

El diagnóstico social reconoce que la acumulación en la vía pública deriva mayoritariamente del accionar irresponsable de frentistas o comercios que anulan la capacidad de los contenedores para el resto del barrio.

Los ejes del plan integral: Inteligencia Artificial y control a las concesionarias

La estrategia implementada por el municipio abarca tanto el despliegue territorial como la auditoría sobre los prestadores del servicio.

A través de la Secretaría de Higiene, la Ciudad fiscaliza diariamente el cumplimiento del barrido, lavado de contenedores y recolección a cargo de las empresas privadas, aplicando penalizaciones contractuales ante cualquier falla.

Además, los camiones recolectores sumaron cámaras de supervisión equipadas con Inteligencia Artificial y herramientas de analítica de datos para monitorear en tiempo real el estado de los recipientes y optimizar los itinerarios de las cuadrillas.

La importancia operativa de respetar la franja horaria de 19 a 21

Desde la administración municipal remarcan que la norma que fija la disposición de residuos húmedos de domingo a viernes, entre las 19 y las 21 horas, resulta fundamental para evitar el colapso del espacio público.

Esta ventana acotada busca reducir al mínimo la permanencia de las bolsas en las veredas para prevenir olores, plagas y desparramo, permitiendo que una flota nocturna de más de 250 camiones ejecute la recolección masiva sin perjudicar el tránsito diurno.

Para aquellos locales que cierran antes de esa franja, se ofrecen alternativas articuladas con cooperativas de reciclaje y reorganización de turnos.

Sanciones enfocadas en el pequeño porcentaje infractor

El incremento en los controles no persigue un afán recaudatorio masivo, sino una intervención puntual sobre los sectores reincidentes que atentan contra la limpieza colectiva.

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Desde el inicio de las inspecciones intensivas se dispusieron 756 clausuras preventivas, un volumen que representa apenas el 0,5% del universo comercial estimado en 150 mil locales en CABA.