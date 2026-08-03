Qué pasa si dejas el cargador enchufado todo el día. Fuente: Shutterstock

Es una escena habitual en muchos hogares: el celular ya está cargado, pero el cargador queda enchufado al tomacorriente durante todo el día, e incluso durante semanas o meses. Aunque se trata de una práctica muy común, muchas personas se preguntan si representa un riesgo para la seguridad, aumenta el consumo de electricidad o reduce la vida útil del accesorio.

La respuesta es que, en la mayoría de los casos, un cargador moderno no supone un peligro inmediato si permanece enchufado sin estar conectado a un dispositivo. Sin embargo, los especialistas coinciden en que no es una práctica recomendable mantenerlo conectado de forma permanente.

¿Qué pasa si dejas el cargador enchufado todo el día?

Los cargadores actuales incorporan circuitos que reducen al mínimo el consumo de energía cuando no están cargando un dispositivo. Esto significa que siguen utilizando electricidad, aunque en una cantidad muy pequeña, conocida como consumo fantasma o consumo en espera.

Si bien ese gasto es bajo, mantener varios cargadores y otros aparatos enchufados durante todo el año puede reflejarse en el consumo total de energía del hogar.

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¿Puede representar un riesgo?

En condiciones normales, un cargador certificado y en buen estado no debería sobrecalentarse ni provocar inconvenientes.

No obstante, el riesgo aumenta cuando:

El cargador es de mala calidad o no cuenta con certificaciones de seguridad.

Presenta daños en el cable, el enchufe o la carcasa.

Está conectado a un tomacorriente en mal estado.

Se encuentra cubierto por ropa, almohadas u otros objetos que dificultan la disipación del calor.

Se utiliza en ambientes con humedad o cerca de fuentes de agua.

En estas situaciones, existe la posibilidad de sobrecalentamiento e incluso de fallas eléctricas.

¿Se desgasta el cargador?

Sí. Aunque no esté cargando un teléfono, el cargador permanece energizado mientras está enchufado. Con el paso del tiempo, sus componentes electrónicos pueden sufrir un desgaste gradual.

Esto no significa que vaya a dejar de funcionar rápidamente, pero desconectarlo cuando no se utiliza puede contribuir a prolongar su vida útil.

Recomendaciones para usar el cargador de forma segura. Shutterstock

¿Consume mucha electricidad?

El consumo de un cargador moderno sin un dispositivo conectado suele ser muy bajo, generalmente inferior a un watt.

Por sí solo, el impacto en la factura de electricidad suele ser mínimo. Sin embargo, cuando se suman varios cargadores, televisores, computadoras, consolas y otros equipos que permanecen en modo de espera, el consumo puede incrementarse.

Recomendaciones para usar el cargador de forma segura

Para evitar riesgos y cuidar tanto el cargador como la instalación eléctrica, los especialistas aconsejan:

Desenchufarlo cuando no vaya a utilizarse durante un tiempo prolongado.

Utilizar cargadores originales o certificados por el fabricante.

Revisar periódicamente que el cable no tenga cortes ni daños.

Evitar conectar el cargador en enchufes flojos o deteriorados.

No cubrir el cargador mientras está en funcionamiento.

Mantenerlo alejado de la humedad y del contacto con agua.

¿Conviene desenchufarlo?