Agitar laurel en la puerta de la casa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Las redes sociales impulsaron una costumbre tan sencilla como llamativa: guardar una hoja de laurel entre el celular y su funda. El fenómeno nació en TikTok e Instagram, de la mano de cuentas dedicadas a la espiritualidad, y promete atraer prosperidad, buenas oportunidades y protección frente a las energías negativas.

El procedimiento es simple: se elige una hoja de laurel seca y en buen estado, se limpia la funda del teléfono y se coloca la hoja entre el dispositivo y la carcasa. Algunas variantes suman sostenerla entre las manos y pronunciar una frase para “activar” sus supuestos beneficios, ligados al éxito y la apertura de nuevos caminos.

Quienes recomiendan la práctica señalan que el celular es uno de los objetos más manipulados del día. Por eso, disciplinas como el feng shui sostienen que lo que se toca constantemente incide en el propio campo energético, y que el laurel actuaría como canalizador de energía positiva y recordatorio de las metas personales.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué miles lo aplican en sus hogares (foto: archivo).

El vínculo entre el laurel y el éxito viene de lejos . En la antigua Grecia y Roma, sus coronas distinguían a atletas, poetas y líderes como símbolo de triunfo y sabiduría. Esa carga simbólica se mantuvo con el tiempo y hoy forma parte de tradiciones populares asociadas a la prosperidad, más allá de su uso en la cocina.

La ciencia no respalda que una hoja de laurel en el celular atraiga dinero o suerte. Pero la psicología explica que los rituales personales pueden mejorar el bienestar, ya que refuerzan la motivación y ordenan los objetivos. El valor del laurel, entonces, estaría más en la intención que en un poder mágico comprobado.