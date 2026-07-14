En un contexto en el que el celular se convirtió en una herramienta indispensable para trabajar, estudiar, entretenerse e incluso realizar pagos, el tiempo que pasamos frente a la pantalla no deja de crecer. Como consecuencia, la fatiga visual se transformó en una de las principales preocupaciones de los usuarios, que buscan dispositivos capaces de reducir el impacto sobre la vista sin perder rendimiento.

La exposición prolongada a pantallas convencionales puede generar molestias como ojos secos, cansancio ocular o dificultades para mantener la concentración. Por eso, los fabricantes comenzaron a desarrollar tecnologías que priorizan el confort visual, con paneles diseñados para ofrecer una experiencia más natural durante largas jornadas de uso.

Pantallas que cuidan la vista: la nueva tendencia en smartphones

En los últimos años aparecieron alternativas que buscan replicar la sensación de leer sobre papel, reduciendo los reflejos y optimizando la visualización en diferentes condiciones de luz. Estas tecnologías apuntan a disminuir el esfuerzo ocular, especialmente entre quienes utilizan el teléfono durante varias horas al día por motivos laborales o de estudio.

Además del cuidado visual, los consumidores también exigen equipos con buen desempeño, autonomía y cámaras capaces de responder a las necesidades cotidianas. La combinación de estas características comenzó a convertirse en un diferencial dentro del segmento de los smartphones de gama media y media premium.

Los usuarios también buscan celulares con buen rendimiento, autonomía y cámaras versátiles para el uso diario.

El smartphone que apuesta por una experiencia visual diferente

En ese escenario, TCL presentó el TCL 70 NXTPAPER PRO, un smartphone que incorpora su tecnología de pantalla NXTPAPER, desarrollada para brindar una experiencia de visualización similar al papel y reducir la fatiga ocular durante el uso prolongado.

El equipo también ofrece especificaciones pensadas para el día a día, como una potente cámara, amplia capacidad de almacenamiento y un rendimiento preparado para la multitarea. Disponible en distintos colores y con un precio promocional, el TCL 70 NXTPAPER PRO busca posicionarse como una alternativa para quienes priorizan tanto el cuidado de la vista como una experiencia móvil completa.