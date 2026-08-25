Sacar a pasear al perro no es solamente una forma de permitirle hacer sus necesidades. Las caminatas regulares combinan actividad física, estimulación mental y contacto con el entorno, por lo que pueden convertirse en una parte importante de su bienestar general.

Según informó VCA Animal Hospitals, las caminatas ayudan a controlar el peso, mantener activas las articulaciones y favorecer la salud digestiva y urinaria . La frecuencia y duración, sin embargo, deben adaptarse a la edad, raza, condición física y estado de salud de cada animal.

Por eso, distribuir las salidas en tres momentos del día puede ser una alternativa práctica para muchos perros, especialmente cuando permite evitar períodos demasiado prolongados sin actividad o sin salir al exterior. No existe una cantidad universal de paseos que sirva para todos los animales, pero mantener una rutina frecuente puede aportar beneficios físicos y conductuales.

Pasear tres veces al día: qué beneficios tiene para la salud del perro

Uno de los principales beneficios de caminar es el control del peso. La actividad física permite gastar energía y ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad cuando se combina con una alimentación adecuada. El ejercicio también contribuye a mantener los músculos activos y favorece una mejor condición física.

Las caminatas también favorecen la movilidad de las articulaciones. El movimiento regular ayuda a reducir la rigidez y mantener la función muscular, aunque en perros mayores, con sobrepeso o con enfermedades articulares, la intensidad y duración deben ser indicadas por un veterinario.

Un perro disfruta de su paseo diario acompañado por su dueño. Magnific

Otro aspecto importante es la posibilidad de establecer una rutina para hacer sus necesidades. Las salidas frecuentes permiten que el animal vacíe regularmente la vejiga y el intestino. La rutina urinaria resulta especialmente relevante porque retener la orina durante períodos prolongados puede favorecer problemas en las vías urinarias .

Por qué olfatear durante el paseo también es importante para el animal

Un paseo no debería medirse únicamente por la distancia recorrida. Para los perros, olfatear es una forma de explorar y procesar información del entorno. Los olores les permiten obtener datos sobre otros animales, personas y cambios en los lugares que recorren.

VCA señala que las llamadas sniff walks o caminatas de olfateo proporcionan estimulación mental, activan los sentidos y ayudan a mantener al perro ocupado. Por eso, durante algunos paseos puede ser conveniente permitir que se detenga y explore con el olfato, en lugar de obligarlo a caminar constantemente a un ritmo determinado.

Esta estimulación también puede ayudar a combatir el aburrimiento. Una rutina que combine movimiento, exploración y nuevos estímulos puede disminuir la probabilidad de que el perro canalice el exceso de energía mediante comportamientos como morder objetos o ladrar de manera excesiva.

Las caminatas también favorecen la socialización

Salir de casa expone al perro a personas, otros animales, sonidos, superficies y espacios diferentes. Esa variedad de estímulos puede contribuir a una mejor adaptación al entorno, siempre que la experiencia se produzca de manera segura y acorde con el temperamento del animal.

Además, caminar junto a su dueño genera un espacio de interacción cotidiana. Compartir tiempo durante los paseos puede fortalecer el vínculo entre el perro y la persona que lo acompaña, al tiempo que ofrece una actividad conjunta que combina ejercicio y atención.

Sacar a pasear a una mascota también puede favorecer la actividad física de sus dueños. ChatGPT

La frecuencia ideal, de todos modos, depende de cada mascota. Un cachorro, un perro senior, un animal con sobrepeso o uno con problemas cardíacos o articulares puede necesitar una rutina diferente. Antes de aumentar considerablemente la actividad física, especialmente si el perro lleva una vida sedentaria, conviene consultar con un veterinario.

Qué beneficios obtiene el dueño al pasear a su perro

El paseo también puede convertirse en una forma sencilla de aumentar la actividad física diaria de las personas. Caminar regularmente contribuye a mejorar la condición física y permite incorporar movimiento a la rutina cotidiana.

Además, tener un horario establecido para salir con el perro puede favorecer la constancia: la mascota necesita salir y esa responsabilidad funciona como un incentivo para que su dueño también se mantenga activo. De esta manera, la caminata puede convertirse en una actividad beneficiosa para ambos.