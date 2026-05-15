Millones de pensionados enfrentan cada año en México las mismas dificultades: largas filas, turnos que tardan semanas y una atención médica satura en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin embargo, existe una alternativa privada que muchos desconocen y que podría cambiar radicalmente la experiencia. Carlos Slim, el hombre más rico del país, no sólo domina las telecomunicaciones del país: a través de la división inmobiliaria de su conglomerado Grupo Carso, también construyó y desarrolló una red de hospitales privados que opera bajo la cadena Star Médica. Dentro de Ciudad de México, Grupo Carso desarrolló dos hospitales que forman parte de la cadena Star Médica: el Hospital Infantil Privado y Star Medica Centro, ubicado en la colonia Roma. El Hospital Infantil Privado, situado sobre Viaducto Río Becerra, está especializado en atención a niños, niñas, bebés y neonatos. Cuenta con servicio de emergencias las 24 horas, médicos especialistas y personal de enfermería capacitado para casos críticos, cubículos de choque pediátrico y neonatal, rayos X portátil, endoscopia, imagenología con subespecialidad en radiografía pediátrica, laboratorio, neurofisiología, ortopedia, traumatología, trasplantes, cardiología, unidad de terapia intensiva neonatal (UCIN) y unidad de terapia intensiva pediátrica (UTIP). Por su parte, Star Médica Centro ofrece área de emergencias con médicos certificados en ACLS, PALS y ATLS disponibles todo el día, además de hospitalización, endoscopia, imagenología, laboratorio, centro de rehabilitación integral, unidad de cirugía, patología, tococirugía y unidad de áreas críticas con terapia intermedia e intensiva. La presencia de Carlos Slim no sólo se limita a CDMX. La cadena Star Médica cuenta actualmente con quince sedes distribuidas en todo el país. En el Estado de México operan Star Médica Lomas Verdes, Star Médica Luna Park, Vivo Ciudad Jardín y Vivo Ciudad Azteca, estos últimos también integrados a la cadena Star Médica. A nivel nacional, la red se extiende con hospitales en Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Chihuahua. En total, Grupo Carso desarrolló 92 inmuebles en 17 estados de la República Mexicana, incluyendo usos mixtos, centros comerciales, corporativos, centros culturales y planteles educativos. Para pensionados y jubilados que buscan una atención médica diferente, está es una excelente opción. De hecho, la cadena fue reconocida con la Certificación del Modelo Internacional de Calidad y Seguridad del Paciente por el Canadian Healthcare Council, y figura en el Ranking 2022 de los Mejores Hospitales Privados de México. Como se mencionó, para jubilados y pensionados que buscan escapar de la saturación del sistema público, los hospitales de la red Star Médica representan una opción, con especialidades completas y un modelo de atención médica centrado en la comodidad del paciente y los familiares. No obstante, es importante considera que se trata de hospitales privados, por lo que sus servicios tienen un costo que no está cubierto de manera automática por el IMSS o ISSSTE. La clave está en informarse con anticipación sobre los convenios, tarifas y coberturas disponibles en cada sede, así como en comparar con otros hospitales privados de la zona antes de tomar una decisión.