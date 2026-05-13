La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó un plan de regularización de deudas destinados a jubilados y pensionados. No todos pueden aprovecharla, se trata de una iniciativa que alcanza a un poco más de 17.000 contribuyentes, quienes acumulan deudas y reúnen las condiciones establecidas por la normativa vigente. La iniciativa busca acercar el beneficio de la exención impositiva en el Impuesto Inmobiliario a este grupo de personas. Según ARBA y el Instituto de Previsión Social y municipios bonaerenses la iniciativa está destinada a alrededor de 17.000 contribuyentes que, en conjunto, registran pasivos de $798 millones en tributo inmobiliario. Estas personas tienen la posibilidad de acceder a la exención del Impuesto Inmobiliario. Los requisitos son los siguientes: Los interesados deben presentar la siguiente documentación: Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, se manifestó sobre este beneficio en pos de simplificar los trámites para garantizar el derecho a la exención. “Estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. En un contexto económico complejo, donde las políticas de Milei impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente demostró un alto compromiso con el cumplimiento tributario”, explicó. Asimismo, remarcó: “Las jubiladas y jubilados pertenecen a una generación que tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor. Adeudar impuestos representa para ellos una carga moral y económica significativa. Por eso, desde el Estado tenemos la responsabilidad de acercar herramientas concretas que alivien su situación y les permitan regularizarse de manera justa”.