Uno de los principales problemas que enfrentan los jubilados más adultos es estar solos en su domicilio con todas las viscicitudes de su edad. En este sentido, el elevado costo de vida y la necesidad de cuidados adicionales para adultos mayores se vuelve una complejidad para el beneficiario y su familia en un momento donde los ingresos pasan a ser menores. Por eso, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) relanzó uno de los programas más importantes y poco conocidos para sus afiliados.Aunque sea poco difundido, este servicio puede marcar una diferencia enorme en la calidad de vida de las personas mayores que enfrentan situaciones de dependencia por motivos de salud o discapacidad. Las Residencias de Larga Estancia (RLE) son un beneficio gratuito para jubilados y pensionados que requieran asistencia permanente en un entorno cuidado. Este programa tiene como objetivo garantizar los derechos y el bienestar de los adultos mayores afiliados a PAMI, cuando ya no es posible recibir atención en el hogar. Los afiliados al PAMI que cumplan algunas condiciones pueden acceder a esta prestación para tener cuidados y un domicilio sin pagar un alquiler o cuidadoras. La propuesta incluye acceso a una residencia especializada donde se brinda atención médica, acompañamiento psicológico, actividades recreativas y todos los cuidados necesarios. A diferencia de un hospital o centro psiquiátrico, estas residencias están pensadas para promover la autonomía, la socialización y la contención emocional de quienes viven allí. El servicio está destinado a: Personas mayores de 60 años.Afiliados a PAMI (INSSJP).Que no puedan realizar las actividades básicas de la vida diaria por sí solas.Que no cuenten con un entorno familiar o social capaz de brindar los cuidados requeridos. Es importante saber que no es un beneficio automático: cada caso es evaluado mediante un análisis socio-sanitario para verificar la necesidad real del ingreso. Las residencias brindan un enfoque integral que abarca el bienestar físico, emocional y social del afiliado. Los servicios que se incluyen son: Alojamiento y comidas diarias.Cuidados profesionales y de enfermería.Terapias ocupacionales y actividades recreativas.Atención psicosocial personalizada.Servicios de salud de baja complejidad. Además, se promueve la participación en talleres, vínculos afectivos y una rutina organizada para favorecer el bienestar general. El trámite puede iniciarlo el propio afiado, un familiar o su apoderado legal a través del sitio web oficial de PAMI o acercándose a una agencia u oficina de atención presencial. Deberá presentar la siguiente documentación: Recibo de jubilación o pensión.Formulario de Evaluación Integral de Salud (completado por un profesional).Estudios médicos complementarios (como radiografía de tórax, análisis de sangre y orina).Formulario de consentimiento informado.Acta compromiso firmada por el afiliado o su representante.Otros documentos que pueden solicitar desde la Unidad Operativa correspondiente. Vale aclarar que si bien el afiliado no debe abonar una cuota mensual ni contratar servicios privados, el programa funciona bajo un sistema de copago. En caso de que los ingresos del beneficiarios sean superiores a la mínima, PAMI realiza un descuento directo sobre el haber jubilatorio o pensión (que suele rondar el 80%) en concepto de manutención, alojamiento y cuidados. De esta manera, el residente conserva el porcentaje restante para sus gastos personales mínimos, mientras que el Instituto garantiza la cobertura integral de la estadía.