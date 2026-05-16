El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público que cuenta con validez a nivel nacional y permite a los individuos ejercer sus derechos, así como acceder a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Antes de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que será reestructurada bajo la dirección del Ministerio de Salud con la nueva denominación de “Secretaría Nacional de Discapacidad”, se comunicó la extensión de la vigencia de los certificados, tanto en formato papel como digital, cuyos vencimientos estaban establecidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. En este contexto, el Gobierno Nacional destacó que permanecen en efecto las modificaciones sobre la renovación de este documento, con el objetivo de asegurar el pleno ejercicio de los derechos de los beneficiarios. El Gobierno reiteró que todos los Certificados Únicos de Discapacidad con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirán una prórroga de un año, extendiendo su validez hasta la misma fecha de 2026. El Certificado de Discapacidad es un documento de validez nacional, emitido por una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, otorgado a quienes presentan una alteración funcional física, sensorial, mental o intelectual que conlleva desventajas significativas para su adecuada integración familiar y social, ya sea de forma permanente, transitoria o prolongada. El objetivo de la medida radica en asegurar el ejercicio de los derechos de los titulares del certificado, proporcionando un plazo adicional para llevar a cabo la renovación del trámite. Asimismo, se busca prevenir la saturación de turnos durante las fechas de actualización. Quienes necesiten renovar el Certificado Único de Discapacidad en 2026 deben solicitar un turno en una Junta Evaluadora. Para identificar la más cercana a su domicilio, consulte este enlace. El Certificado Único de Discapacidad se otorgará a quienes cumplan con alguna de las siguientes condiciones: El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que valida la condición de discapacidad de una persona. Su entrega se realiza tras una evaluación por un equipo de profesionales de diversas áreas. Es fundamental señalar que la disolución de la ANDIS no implica la interrupción de las prestaciones y servicios que emite el organismo a los beneficiarios. Para consultar la documentación requerida según el tipo de discapacidad, se puede acceder a este link. Los titulares del CUD disfrutan de una gama de beneficios importantes que facilitan su acceso a diversos servicios: El nuevo equipo de la Secretaría Nacional de Discapacidad buscará implementar mejoras en la atención al público. Se planean capacitaciones para facilitar el proceso de renovación. Se habilitará una línea telefónica exclusiva para consultas sobre el CUD. Esto permitirá un acceso más rápido a la información necesaria para los solicitantes.