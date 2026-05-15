El Gobierno nacional actualizó la normativa de tránsito, la cual modifica los plazos, los controles psicofísicos y la digitalización total de la Licencia Nacional de Conducir. Desde la publicación del Decreto 196/2025, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 incorporó una serie de reformas que impactan directamente en los conductores argentinos. Entre los cambios más relevantes se destacan la digitalización total del carnet, la renovación del documento, nuevos plazos de validez según la edad, controles médicos obligatorios y un sistema de puntos destinado a mejorar la seguridad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha establecido nuevos períodos de vigencia basados en la edad del conductor y la categoría del vehículo habilitado: Uno de los cambios más significativos introducidos por el Decreto 196/2025 es la obligación de presentar un certificado de aptitud psicofísica en cada renovación, independientemente de la edad del conductor. El examen puede llevarse a cabo en centros médicos tanto públicos como privados que dispongan de profesionales registrados ante la ANSV. El mismo especialista será responsable de ingresar los resultados en el sistema nacional, lo que posibilita la aprobación de la renovación de forma inmediata. Si el resultado del control no es favorable, la renovación puede ser rechazada o suspendida temporalmente hasta que se demuestre la aptitud necesaria para conducir. El proceso puede llevarse a cabo de forma completamente digital a través de la aplicación o el sitio web de Mi Argentina, sin requerir la presencia en el centro emisor. Los pasos a seguir son los que se detallan a continuación: Actualmente, la Licencia Nacional de Conducir se presenta en un formato completamente digital, accesible mediante la aplicación Mi Argentina. Este documento integra un diseño renovado y un código QR dinámico, el cual se actualiza cada 24 horas. Esto permite verificar en tiempo real tanto la vigencia del carnet como el estado psicofísico del titular, incluso en áreas sin señal o conexión a internet. El formato físico sigue estando disponible opcionalmente, aunque con un costo adicional. En ambos casos, la validez legal es equivalente y el vencimiento indicado es el mismo que se encuentra en la versión electrónica. La normativa clasifica las licencias conforme a la categoría y peso del vehículo autorizado: Por lo tanto, es imperativo que los conductores se familiaricen con dichas categorías para cumplir adecuadamente con las regulaciones vigentes. Esta nueva normativa también introduce un sistema de multas escalonado que busca garantizar el cumplimiento de las reglas de tránsito. Las infracciones leves supondrán sanciones menores, mientras que las graves quedarán sujetas a multas más severas, con el objetivo de desincentivar el comportamiento de conducción irresponsable. Además, el Gobierno planea realizar campañas masivas de concientización sobre la importancia de la seguridad vial y el respeto a las normativas. Estos esfuerzos incluirán el uso de medios digitales y talleres presenciales, destinados a educar a los ciudadanos sobre las nuevas regulaciones y la necesidad de un tránsito más seguro en las calles. La renovación de la Licencia Nacional de Conducir en la Ciudad de Buenos Aires tiene un costo total de $35.550 en octubre de 2025. Este monto se desglosa en los siguientes conceptos: