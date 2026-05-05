El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está ejecutando uno de los movimientos más contundentes en la historia reciente del sistema de pensiones en México. Miles de trabajadores que creían tener asegurado su retiro están recibiendo notificaciones de suspensión de su pensión. La razón: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió -hace un tiempo- una jurisprudencia que permite revocar pensiones cuando detecta irregularidades, simulaciones de empleo o incompatibilidad de regímenes. Existen cuatro categorías de trabajadores que serán dados de baja del padrón de beneficiarios. El primero y más numeroso es el de los simuladores de empleo: personas que utilizaron empresas fachada o cooperativas ficticias para darse de alta en el sistema y acumular semanas cotizadas sin que existiera una relación laboral real. El segundo grupo corresponde a los pensionados por invalidez que regresaron a trabajar en el mismo puesto o con funciones similares sin notificarlo, lo que constituye una incompatibilidad directa con el beneficio que estaban cobrando. El tercer perfil afectado es el de quienes perciben dos o más pensiones que legalmente no pueden coexistir, como ciertos esquemas combinados de viudez y orfandad que superan los límites permitidos. Finalmente, la cuarta categoría involucra a trabajadores registrados con salarios artificialmente inflados en su último año de cotización, una maniobra utilizada exclusivamente para elevar el monto final de la pensión sin respaldo en su historial de ingresos reales. Lo que hace especialmente contundente esta medida es su respaldo jurídico. La SCJN determinó que el derecho a la seguridad social no es absoluto cuando se obtuvo mediante fraude a la ley. Bajo esta jurisprudencia, el IMSS ya no necesita esperar años en los tribunales laborales para actuar: puede revisar, rectificar y cancelar pensiones con una celeridad sin precedentes. El argumento central es la sostenibilidad del sistema: si los recursos del fondo de pensiones se destinan a quienes no cumplieron los requisitos legales, se pone en riesgo el patrimonio del retiro de millones de trabajadores que sí cotizaron correctamente. Para los casos más graves, la medida incluso puede aplicarse de forma retroactiva, obligando a devolver los montos cobrados indebidamente. Si recibiste un aviso del IMSS sobre la baja de tu pensión, el tiempo es el factor más crítico. La ley contempla un período para presentar un recurso de inconformidad, pero debes actuar de inmediato. El proceso requiere documentación sólida: contratos de trabajo, recibos de nómina timbrados, testimoniales y cualquier prueba que demuestre que la relación laboral fue real y que no hubo dolo en el registro de semanas cotizadas. El IMSS habilitó ventanillas especiales en las subdelegaciones para atender estos casos, aunque las autoridades advierten que, si la cancelación se originó por una simulación detectada por el sistema de inteligencia de datos, las probabilidades de revertir la decisión son muy bajas.