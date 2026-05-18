Con un fin de semana plagado de internas en las redes sociales, dónde el sector de Santiago Caputo enfrentó al ala alineada con Martín Menem y el presidente defendió a José Luis Espert en X, Javier Milei disertó frente a alumnos de la Universidad San Andrés en un esfuerzo por retomar la agenda. Según informaron desde presidencia, el presidente Javier Milei habló ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés. Además, estuvieron presentes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el rector de la universidad, Lucas Grosman. La visita sorpresa había sido preanunciada ayer por redes sociales, aunque no se sabía en que casa de estudios privada iba a ser la charla. El presidente retomó una agenda con la que se siente más cómodo, charlas en streamings y disertaciones de Economía. “AHORA, Javier Milei en modo profesor. Aula abarrotada de alumnos, muchos sin lugar para sentarse. Esto genera el presidente”, publicó el cineasta oficial del gobierno, Santiago Oría, en su cuenta de X. El presidente, antes de sus cargos políticos, tuvo un breve paso por la Universidad de Buenos Aires y algunos años como profesor de la UADE. Desde ese momento denota una preferencia por las instituciones privadas, de la mano con su política de despegue de la educación pública. Paralelamente, el oficialismo dio de baja la reunión de la Mesa Política para hoy y según informaron a este medio “no hay fecha” de cuando se dará una nueva convocatoria. Según trascendió, en la última reunión de la mesa política el jefe de Estado despotricó contra la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y remarcó su apoyo total a Manuel Adorni. Desde ese momento, el Gabinete está en tensión y dividido, por ahora no hay fecha de una reunión próxima. El presidente Javier Milei salió este fin de semana a defender públicamente a José Luis Espert en redes sociales, a raíz de las novedades judiciales vinculadas al empresario Federico “Fred” Machado en Estados Unidos. En un mensaje publicado en X, Milei sostuvo que a Espert “le destruyeron la reputación” y “quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”. Además, el presidente afirmó que fue “difamado y condenado sin pruebas”. Además, el presidente escribió frases como “Con José Luis Espert, siempre. Siempre del lado de la verdad y la libertad” y apuntó directamente contra periodistas y dirigentes opositores. El trasfondo es que en EE.UU. hubo un acuerdo judicial de Machado, acusado de narcotráfico y lavado, dónde el acusado aceptó un acuerdo de culpabilidad para no pasar tiempo en prisión. Sin embargo, Javier Milei interpretó eso como una reivindicación política de Espert, que en 2025 había quedado envuelto en una fuerte polémica por transferencias vinculadas al empresario. La interna libertaria sumó este fin de semana un nuevo capítulo y dejó al descubierto la tensión creciente entre el armado político que orbitan Karina Milei y Martín Menem y el núcleo de poder que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. La disputa escaló después de que Caputo acusara públicamente al presidente de la Cámara de Diputados de estar detrás de una cuenta anónima en redes sociales desde la que se cuestionaba al denominado “triángulo de hierro” libertario, con críticas dirigidas tanto al propio asesor presidencial como a dirigentes de su entorno digital y político. El conflicto se desató tras un presunto error técnico en X. Desde el sector de Caputo aseguraron que un enlace compartido desde la cuenta “Periodista Rufus” dejaba rastros de una asociación con perfiles vinculados a Menem. Minutos después, la cuenta fue eliminada y el episodio terminó de detonar una pelea que hasta ahora se desarrollaba de manera subterránea. La ofensiva fue acompañada por referentes digitales libertarios alineados con Caputo, que acusaron al sector karinista de impulsar operaciones internas contra funcionarios y dirigentes cercanos al asesor presidencial. Del lado de Menem rechazaron las acusaciones y calificaron la maniobra como una operación para erosionar su lugar dentro del oficialismo. Detrás de la pelea por una cuenta anónima aparece una disputa más profunda por el control político de La Libertad Avanza. Mientras Karina Milei y Sebastián Pareja consolidan el armado territorial y electoral del oficialismo, el sector de Santiago Caputo busca preservar influencia sobre la estrategia comunicacional, la narrativa digital y áreas sensibles de gestión.