El aumento de masa muscular no es exclusivo del entrenamiento; la alimentación tiene un papel crucial. Sin los nutrientes adecuados, el cuerpo no puede recuperarse ni generar nuevo tejido tras el esfuerzo físico. La selección de los alimentos afecta no solo el rendimiento deportivo, sino también la salud en general y el bienestar a largo plazo. Según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, es fundamental mantener una dieta equilibrada, que incluya proteínas de calidad y un buen balance de macronutrientes, para quienes buscan desarrollar músculo de forma segura. En este contexto, expertos en nutrición deportiva aconsejan priorizar fuentes de proteína completas y alimentos que sean ricos en nutrientes. Organismos tales como la Academia de Nutrición y Dietética, la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas y la Fundación Española del Corazón identifican estos 10 alimentos como aliados para mejorar la composición corporal. Seleccionar estos alimentos nutritivos favorece el proceso de desarrollo muscular y puede marcar una notable diferencia en un plan de entrenamiento sostenido. Entre las alternativas vegetales, la quinoa aporta proteína vegetal, carbohidratos complejos, fibra, vitaminas y minerales, convirtiéndola en una opción completa. La palta contribuye con grasas saludables, fibra y micronutrientes como el ácido fólico, pudiendo incorporarse en ensaladas, tostadas o platos principales. La espinaca es rica en hierro, calcio, antioxidantes y vitaminas A y C, nutrientes que favorecen el cuidado de la salud muscular. El yogur griego proporciona proteína y calcio, además de contar con bajo contenido de grasas y azúcares añadidos. Puede consumirse solo o en preparaciones. La batata es una fuente de carbohidratos complejos, fibra, vitaminas y minerales. Su bajo índice glucémico permite una liberación gradual de energía. El arroz integral aporta carbohidratos complejos, fibra y diversos micronutrientes, beneficiando a quienes requieren energía adicional en su dieta. Los pescados grasos (salmón, trucha y atún) mezclan proteínas de calidad con ácidos grasos omega-3, favoreciendo el crecimiento muscular y la salud cardiovascular. La carne roja magra proporciona hierro, zinc y vitamina B12, nutrientes vinculados a la producción de hemoglobina y la regeneración de fibras musculares. Los huevos constituyen una valiosa fuente de proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales, además de grasas saludables, vitaminas y minerales que contribuyen al desarrollo muscular.