La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en mayo algunos jubilados y pensionados recibirán un ajuste por encima de lo esperado. Pese a que el organismo previsional precisó que las pensiones y jubilaciones tendrán un aumento en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el INDEC correspondiente a marzo 2026, debido a un extra adicional, el incremento será mayor. Por otro lado, esta semana se inició calendario de pagos completo para jubilados, pensionados y todas las prestaciones sociales del quinto mes del año. En este sentido, los adultos mayores verán un retraso en el cobro. Para el quinto mes del año, el organismo precisó que las pensiones y jubilaciones básicas tendrán un aumento del 3,38% sobre el haber inicial que cobran más de 3 millones de jubilados, es decir la mitad de todos los titulares de este beneficio previsional. Sin embargo, a esta categoría también le corresponde el bono de $ 70.000 al que acceden todos los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De esta forma, junto con el ajuste previsto, se liquidará este extra que corresponde al 18% del pago total. Con el nuevo incremento de este quinto mes, la jubilación mínima garantizada pasó a ser de $ 393.250,17 en mayo. A ese monto se suma el bono extraordinario de $ 70.000, que el Gobierno decidió mantener para quienes cobran el haber más bajo. En el otro extremo, la jubilación máxima del sistema general se ubica en $ 2.646.201,22, cifra que marca el tope mensual para quienes realizaron aportes elevados durante su vida laboral. Las pensiones también reflejan el aumento por inflación: Estos montos se pagan según el calendario oficial de ANSES y no requieren ningún trámite adicional. Con el último aumento por movilidad del 3,38%, el piso previsional se fijó en $ 393.174,10 mensuales. Junto con la actualización de haberes por movilidad se acreditará un extra que dejará la mínima en $ 463.174,10. El extra que tiene como objetivo reforzar los ingresos de los adultos mayores solo se pagará a quienes cobren entre $ 393.174,10 y $ 463.174,10. De esta manera, quienes perciban una jubilación superior a la mínima recibirán un complementario hasta alcanzar la última cifra. Como el esquema de abril inició el 10 de abril, los adultos mayores verán una demora en la liquidación de este quinto mes. Esto se debe a que la primera fecha será el 11 de mayo y así, se genera un retraso de un día.