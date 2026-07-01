El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) puso en marcha una reforma de fondo en un trámite que hasta ahora se realizaba de la misma manera desde hace años: el alta y la renovación de afiliados diabéticos en su padrón especial.

En concreto, la obra social de los jubilados implementó cambios de carácter obligatorio en el proceso administrativo y endureció los requisitos que deben cumplir los médicos de cabecera para inscribir o mantener activo a un paciente dentro del sistema.

El objetivo declarado es fortalecer los controles internos, ordenar la información y lograr un uso más eficiente y racional de los recursos del organismo.

PAMI modificó el empadronamiento de pacientes con diabetes: qué papeles pide el médico ahora para darte el alta

La primera gran modificación pasa por la documentación de respaldo. Antes, el profesional podía completar el trámite con menos exigencias formales; ahora está obligado a adjuntar de manera digital los estudios médicos que confirman el diagnóstico y la situación actual del paciente. Sin estos archivos, el sistema directamente no permite avanzar con el alta ni con la renovación.

Los análisis de laboratorio -entre ellos los valores de glucemia y de hemoglobina glicosilada- tienen que subirse en formato PDF o JPG, y cada archivo no puede pesar más de 1 MB.

Además, la plataforma cruza automáticamente los datos para detectar si un mismo comprobante ya fue cargado antes, de modo que no se puede reutilizar un estudio viejo para dos trámites distintos.

Es, en los hechos, un control mucho más estricto que busca evitar altas hechas sin respaldo clínico real.

PAMI endurece el trámite para diabéticos: nuevos requisitos, controles digitales y riesgo de suspensión de insulina. Fuente: Shutterstock

El médico de cabecera ya no puede empadronarte desde cualquier lugar

El segundo cambio tiene que ver con algo que sorprendió a muchos afiliados: ahora existe un límite territorial para hacer el trámite.

Los médicos de cabecera solo pueden dar el alta o renovar a pacientes que pertenezcan a su misma Unidad de Gestión Local (UGL), es decir, a la misma zona administrativa donde el profesional está registrado para atender.

Esto implica que, si un afiliado se encuentra circunstancialmente fuera de su distrito habitual, por viaje, mudanza temporal o cualquier otro motivo, ya no alcanza con acudir a un médico de esa localidad para resolver el trámite.

En esos casos, el paciente debe presentarse personalmente en la agencia o UGL más cercana a su ubicación circunstancial para destrabar el trámite por otra vía.

Cuánto dura el alta y qué pasa si se vence: el riesgo real de quedarte sin insulina

El tercer punto es, quizás, el más sensible: los plazos. La actualización del diagnóstico dentro del padrón de diabéticos tiene una vigencia máxima de 12 meses.

Pasado ese año, el Sistema de Receta Electrónica bloquea automáticamente la emisión de nuevas recetas, hasta que se realice la renovación correspondiente con estudios actualizados. La consecuencia para el afiliado es directa: si el registro no está al día, las farmacias de todo el país no entregarán insulina, tiras reactivas ni ningún otro insumo vinculado a la diabetes, sin excepciones.

Para los casos en que no se pueda acceder en el sistema por un problema técnico, todavía existe la opción de completar un formulario en papel, firmado y sellado por el médico, que luego se presenta en la agencia previsional para que el personal administrativo cargue los datos de forma manual y habilite nuevamente la entrega de medicamentos.