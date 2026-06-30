La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) confirmó un nuevo esquema de entrega de medicamentos con cobertura del 100% para algunos jubilados, pensionados y afiliados que cumplan con las condiciones establecidas.

Se trata de una medida que comenzará a aplicarse en los próximos días y que apunta a garantizar la continuidad de tratamientos sensibles para gran parte de los argentinos de la región.

OSEF confirmó medicamentos gratis: quiénes podrán acceder a la cobertura del 100%

La OSEF pondrá en marcha un nuevo sistema de provisión de medicamentos con cobertura total para tres grupos específicos de afiliados.

La medida incluirá a personas con discapacidad, pacientes de salud mental y afiliados con internación domiciliaria.

Según explicó el presidente de OSEF, Gustavo García, la decisión surgió tras detectar dificultades para sostener la provisión de medicamentos en estos sectores.

La OSEF pondrá en marcha un nuevo sistema de provisión de medicamentos con cobertura total para personas con discapacidad, pacientes de salud mental y afiliados con internación domiciliaria. (Foto: Archivo)

Cómo y dónde retirar los medicamentos de OSEF en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin

El nuevo esquema reemplazará, para los grupos alcanzados, la entrega que hasta ahora se realizaba mediante farmacias convenidas.

A partir de la implementación, los medicamentos se retirarán en las farmacias propias de OSEF en Ushuaia y Río Grande, además de la delegación de Tolhuin.

La obra social organizará la entrega de manera personalizada a partir de un padrón informatizado con la información de cada afiliado.

Medicamentos OSEF: cómo será la entrega personalizada para cada afiliado

La OSEF cuenta con conocimiento de todos aquellos afiliados y los remedios que necesitan, así como también qué prestaciones recibe y qué insumos requiere.

Con esos datos, la institución preparará cada pedido de forma individual y se comunicará con las personas para indicarles cuándo podrán retirarlo.

También se trabaja en la logística específica para quienes reciben internación domiciliaria y para los afiliados que residen en Tolhuin.

Por qué OSEF cambia el sistema de entrega de medicamentos

La iniciativa comenzó a trabajarse hace aproximadamente un mes y medio junto al Gobierno provincial y las áreas de Salud Mental y Discapacidad.

El objetivo es garantizar la continuidad de los tratamientos y empezar a resolver un problema que, según las autoridades, llevaba mucho tiempo.