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La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) confirmó un nuevo esquema de entrega de medicamentos con cobertura del 100% para algunos jubilados, pensionados y afiliados que cumplan con las condiciones establecidas.
Se trata de una medida que comenzará a aplicarse en los próximos días y que apunta a garantizar la continuidad de tratamientos sensibles para gran parte de los argentinos de la región.
OSEF confirmó medicamentos gratis: quiénes podrán acceder a la cobertura del 100%
La OSEF pondrá en marcha un nuevo sistema de provisión de medicamentos con cobertura total para tres grupos específicos de afiliados.
La medida incluirá a personas con discapacidad, pacientes de salud mental y afiliados con internación domiciliaria.
Según explicó el presidente de OSEF, Gustavo García, la decisión surgió tras detectar dificultades para sostener la provisión de medicamentos en estos sectores.
Cómo y dónde retirar los medicamentos de OSEF en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin
El nuevo esquema reemplazará, para los grupos alcanzados, la entrega que hasta ahora se realizaba mediante farmacias convenidas.
A partir de la implementación, los medicamentos se retirarán en las farmacias propias de OSEF en Ushuaia y Río Grande, además de la delegación de Tolhuin.
La obra social organizará la entrega de manera personalizada a partir de un padrón informatizado con la información de cada afiliado.
Medicamentos OSEF: cómo será la entrega personalizada para cada afiliado
La OSEF cuenta con conocimiento de todos aquellos afiliados y los remedios que necesitan, así como también qué prestaciones recibe y qué insumos requiere.
Con esos datos, la institución preparará cada pedido de forma individual y se comunicará con las personas para indicarles cuándo podrán retirarlo.
También se trabaja en la logística específica para quienes reciben internación domiciliaria y para los afiliados que residen en Tolhuin.
Por qué OSEF cambia el sistema de entrega de medicamentos
La iniciativa comenzó a trabajarse hace aproximadamente un mes y medio junto al Gobierno provincial y las áreas de Salud Mental y Discapacidad.
El objetivo es garantizar la continuidad de los tratamientos y empezar a resolver un problema que, según las autoridades, llevaba mucho tiempo.