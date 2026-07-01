La marca de celulares Samsung presenta un Plan Canje destinado a facilitar la adquisición y renovación de smartphones, tablets, TVs y otros dispositivos de diversas marcas.

A través del Plan Canje, los usuarios en Argentina tienen la oportunidad de entregar su teléfono celular usado como forma de pago, permitiéndoles acceder a un dispositivo nuevo con un ahorro considerable en función del modelo seleccionado. A continuación, se detallan los aspectos relevantes de esta modalidad.

Plan Canje: Samsung permite entregar un celular usado en parte de pago por uno nuevo.

Cómo sacarle el máximo provecho al Plan Canje de celulares

Los usuarios interesados en llevar a cabo un canje de celular deben iniciar el trámite de adquisición a través de la tienda en línea de Samsung Argentina (https://shop.samsung.com/ar/) y seguir los procedimientos que se detallan a continuación.

Seleccionar el smartphone, laptop o tablet a adquirir y posteriormente, los dispositivos que serán entregados como parte de pago (hasta dos unidades). El sistema permitirá señalar el estado de funcionamiento de los equipos que se entregan.

Realizar la compra y concluir el proceso.

Una vez recibido el dispositivo nuevo, un representante de Samsung se comunicará para proseguir con el trámite y coordinar la entrega de los dispositivos que se dan en parte de pago.

se comunicará para proseguir con el trámite y coordinar la entrega de los dispositivos que se dan en parte de pago. Si el estado del móvil coincide con lo declarado, el usuario recibirá su bonificación a través del medio de pago utilizado en la compra, entre diez y quince días después.

Requisitos para canje de celulares: estado y funcionalidad que se requiere

Para que un teléfono celular se considere como parte de pago, el dispositivo deberá funcionar correctamente, asegurando la operatividad de la pantalla, los botones y la batería.

El asesor de Samsung encargado de la evaluación del plan de canje examinará el estado de funcionamiento y conservación del equipo. Samsung advierte que, si el estado real no coincide con lo indicado en la web, el beneficio económico resultante podría ser inferior al esperado.

Un teléfono con marcas en la pantalla (siempre que no esté roto) también podrá ser considerado y se le asignará un valor correspondiente.

Plan Canje Samsung: recomendaciones previas importantes

Antes de participar en el Plan Canje Samsung, se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos del teléfono, eliminar las contraseñas de bloqueo, restablecer el dispositivo a su configuración de fábrica y retirar la tarjeta SIM así como la tarjeta de memoria. Esto garantizará que el usuario no incurra en la pérdida de la información almacenada.

En el portal www.samsung.com/ar/campaign/plan-canje-online/ se dispone de información adicional, así como de la relación de modelos que son elegibles para el canje.

Samsung amplía su Plan Canje con dispositivos reacondicionados.

Samsung también ofrece financiamiento en cuotas para facilitar la adquisición de nuevos dispositivos. Esta opción está disponible en su tienda online y puede hacer más accesible el canje.

Los clientes pueden revisar promociones y descuentos adicionales en su sitio web. Además, la compañía frecuentemente actualiza la lista de modelos elegibles para el Plan Canje.