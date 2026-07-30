El subte podría llegar a Puerto Madero y Aeroparque: el nuevo proyecto que busca ampliar la red en Buenos Aires

Una de las líneas de colectivos que todos los días traslada a miles de pasajeros entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Conurbano bonaerense está a punto de cambiar por completo su fisonomía. No solo se van a modificar los recorridos habituales: también habrá ajustes en las frecuencias y en la cantidad de unidades que circulan a diario.

La decisión llegó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y forma parte de un proceso de revisión que la Secretaría de Transporte viene llevando adelante sobre distintas líneas de colectivos de Jurisdicción Nacional, con el objetivo declarado de optimizar la red y adaptarla a los patrones de demanda actuales de los usuarios.

Se trata de la línea 195, operada por La Nueva Metropol Sociedad Anónima de Transporte Automotor Comercial e Industrial, que conecta la Estación Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, con la Terminal de Ómnibus de La Plata y con la localidad de Berazategui, en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida quedó formalizada en la Resolución 50/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, firmada por el secretario Mariano Ignacio Plencovich.

Cómo quedan los recorridos de la línea 195

Según el nuevo esquema aprobado, la línea 195 pasa a tener cinco recorridos, dos de ellos de servicio común básico (A y B) y tres de servicio expreso (C, D y E):

Recorrido A: Estación Retiro (Línea Belgrano Norte) – Terminal de Ómnibus de La Plata, por avenida Leandro N. Alem y Autopista Dr. Ricardo Balbín.

Recorrido B: Estación Retiro – Rotonda Gutiérrez, en el partido de Berazategui, por el mismo trazado troncal.

Recorrido C: servicio expreso Retiro – La Plata, con desvío por la calle 120.

Recorrido D: servicio expreso Retiro – La Plata, con desvío por avenida 32.

Recorrido E: servicio expreso Retiro – Rotonda Gutiérrez (Berazategui), sobre la traza del recorrido B.

El esquema anterior contemplaba hasta diez variantes (identificadas de la A a la J). Según se detalla en los considerandos de la resolución, la reforma implicó la supresión total de varios recorridos, el cambio de otros dos, el fraccionamiento del histórico recorrido B y la incorporación de un nuevo servicio expreso.

Frecuencias y parque móvil: qué cambia en la operación diaria

El anexo técnico —elaborado por la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros— también fija nuevos mínimos de frecuencia para las horas pico: 9 minutos para los recorridos A y B, 36 minutos para el C, 72 minutos para el D y 33 minutos para el E. Los servicios comunes básicos (A y B) seguirán prestándose las 24 horas del día, mientras que los expresos (C, D y E) operarán de lunes a viernes, de 5 a 23 horas.

En cuanto a la flota, la resolución establece un parque móvil mínimo de 42 vehículos para el conjunto de los servicios de la línea, y mantiene el Grupo Tarifario Suburbano II de Jurisdicción Nacional como esquema tarifario vigente.

Un proceso que llevó más de un año de análisis técnico

La modificación no fue una decisión aislada: se apoyó en un análisis de demanda realizado a partir de datos del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico, y en sucesivos informes técnicos de la Dirección de Gestión Técnica de Transporte. La empresa La Nueva Metropol prestó su conformidad al proyecto, que además pasó por una etapa de publicidad de 15 días hábiles sin que se registraran impugnaciones. El último parámetro operativo de la línea 195 databa de 2018, cuando la entonces Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) había aprobado su configuración vigente hasta ahora.