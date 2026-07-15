Miles de pasajeros tendrán una nueva alternativa para llegar a uno de los puntos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno nacional confirmó una modificación en el recorrido de una reconocida línea de colectivos, que extenderá uno de sus ramales e incorporará una parada estratégica en el Aeroparque Jorge Newbery.

La medida busca mejorar la conectividad con la terminal aérea y ampliar las opciones de transporte público para quienes viajan desde distintos sectores del AMBA.

La línea 28 cambiará su recorrido y llegará hasta el Aeroparque

La Secretaría de Transporte oficializó la modificación del recorrido de la línea 28 mediante la Resolución 43/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El cambio había sido solicitado por la empresa operadora DOTA y por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), y finalmente recibió la aprobación tras desestimarse las objeciones presentadas durante el proceso administrativo.

La principal novedad es que el ramal que actualmente une Puente de la Noria con Ciudad Universitaria extenderá su recorrido hasta Retiro.

En ese trayecto circulará por la Costanera e incorporará una parada en el Aeroparque Jorge Newbery, facilitando el acceso a la terminal aérea desde distintos barrios y localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Oficial | La línea 28 de colectivos llegará al Aeroparque: cómo será el nuevo recorrido y desde cuándo

Qué ramal de la línea 28 sumará una parada en el Aeroparque Jorge Newbery

La nueva parada en el Aeroparque Jorge Newbery será incorporada por el recorrido G de la línea 28 (anteriormente identificado como ramal H).

El recorrido G une la Terminal de Ómnibus de Retiro con la Terminal de Microómnibus Puente de la Noria, en Lomas de Zamora, y tendrá una frecuencia estimada de entre 8 y 12 minutos .

Más opciones para llegar al aeropuerto en transporte público

Con esta incorporación, la línea 28 se convertirá en la novena línea de colectivos que presta servicio hacia el Aeroparque. Hasta ahora ya llegaban las líneas 8, 33, 34, 37, 45, 114, 160 y 166.

La ampliación permitirá mejorar la conexión entre el aeropuerto y puntos clave del AMBA, especialmente sobre la Avenida General Paz. Además, beneficiará a quienes realizan combinaciones en centros de transbordo como Puente Saavedra, uno de los principales accesos hacia la zona norte del conurbano bonaerense.

Junto con esta extensión también se implementarán ajustes menores en el recorrido, entre ellos la eliminación de algunos servicios cortos y modificaciones vinculadas a la reorganización del tránsito en el sector del Parque de la Innovación, en el barrio de Núñez.