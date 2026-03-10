Los bancos suelen modificar los límites de extracción de los cajeros automáticos mes a mes según el perfil de los clientes. Estas herramientas son claves porque permiten el retiro de efectivo todos los días de la semana y las 24 horas, operando incluso en feriados. Cada entidad financiera establece un tope de retiro de efectivo diario según el perfil de cada cliente. Los montos máximos suelen poder ampliarse mediante el homebanking o a través de los asistentes de los bancos. De esta manera, estos son los valores informados por las principales entidades: El Gobierno nacional implementó medidas en el marco del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, el cual busca transparentar operaciones y evitar maniobras irregulares en el sistema financiero. De esta manera, los bancos solo informarán a ARCA cuando las personas físicas y jurídicas realicen extracciones por montos superiores a los $ 10 millones. Además, quedaron establecidos otros montos a partir de los cuales las entidades y billeteras virtuales informan al fisco: