El Gobierno de la provincia de Buenos Aires se encuentra en la fase de ampliación de una de las autopistas más transitadas. Las obras están ejecutadas en un 80% y contemplan la construcción de calzadas y banquinas para optimizar el tráfico de la ruta. La ejecución de estos avances es fundamental para mejorar la circulación y la conectividad en la región, lo que beneficiará a miles de usuarios diariamente. Se prevé que, una vez finalizadas, estas mejoras impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. La Dirección de Vialidad de la provincia ha comunicado que se encuentran realizando trabajos en la ampliación de la Ruta Provincial 24. Las obras incluyen la edificación de calzadas separadas y banquinas entre la avenida Derqui y la Autopista Acceso Oeste. Además, se procederá a la construcción de dársenas destinadas a los movimientos de giros y la detención del transporte público de pasajeros. Otras tareas que se llevarán a cabo son: Los trabajos se extienden a lo largo de 9 kilómetros para permitir el tránsito fluido de la gran cantidad de vehículos circulantes. El administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, explicó que “la ampliación de esta ruta es muy importante por el alto caudal de tránsito que por allí circula; una vez terminada la obra, tendrá un impacto muy positivo en toda la comunidad, ya que aumentará la seguridad vial y mejorará la conectividad entre los municipios aledaños”. La obra de ampliación de la Ruta Provincial 24 cuenta con un presupuesto oficial que ascendió a los $ 1245 millones de pesos al momento de su licitación, financiado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esta inversión abarca la intervención de 9,1 kilómetros e incluye no solo la pavimentación, sino también la construcción de dársenas, refugios peatonales y un nuevo sistema de iluminación y semaforización. El objetivo es mejorar la seguridad de los más de 20.000 vehículos que circulan diariamente por la zona. Si bien los trabajos continúan a buen ritmo durante los primeros meses de 2026, las autoridades locales de Moreno y de Vialidad provincial estiman que la inauguración completa del tramo entre la Avenida Derqui y el Acceso Oeste se concretará durante el primer semestre de este año. Con algunas zonas ya habilitada de forma parcial para aliviar el tránsito, la obra presenta actualmente un 80% de avance y se encuentra en su etapa final de ejecución.