Cambian los cajeros automáticos: solo se podrá retirar esta cantidad de efectivo desde enero.

Revelación del siglo: transforma la historia de la humanidad tras el descubrimiento de la fuente del agua de la existencia

En esta noticia Cajeros automáticos: cuáles son los montos permitidos

Las principales entidades bancarias del país actualizaron los topes de retiro de efectivo en cajeros automáticos, una medida orientada a fortalecer la seguridad de las operaciones y reducir el riesgo de fraudes y maniobras indebidas.

Los nuevos montos establecidos rigen tanto para las extracciones realizadas con tarjeta física como para aquellas efectuadas sin tarjeta, y su aplicación varía según la política interna de cada banco y el tipo de cuenta del cliente.

Estos cambios buscan lograr un equilibrio entre la comodidad del usuario y la protección del dinero, asegurando que cada operación se realice de manera segura, controlada y con menor margen de riesgo.

Cajeros automáticos: cuáles son los montos permitidos

En Colombia, el límite de efectivo disponible para retirar en cajeros automáticos varía según la entidad bancaria y el tipo de cuenta. Además, algunos topes pueden ajustarse si el cliente se comunica directamente con su banco y solicita una modificación, de acuerdo con las políticas internas de cada institución.

En Colombia se sitúan límites al retiro de efectivo por seguridad de los usuarios (Fuente: archivo).

Los límites de extracción de efectivo de cajeros automáticos en Colombia serían aproximadamente de:

Bancolombia : $ 2′700.000

Davivienda : $ 8′000.000

BBVA : $ 4′200.000

Banco Caja Social: $ 1′900.000

Banco de Bogotá: $ 2′000.000

Nubank: $ 2′700.000

Otras opciones para disponer de efectivo

Quienes necesiten retirar montos superiores a los habilitados en cajeros automáticos pueden hacerlo en ventanilla, o bien gestionar un aumento temporal del límite desde la aplicación del banco, según la entidad. Además, existen alternativas digitales como transferencias bancarias y pagos electrónicos, que permiten resolver operaciones cotidianas y disminuyen la necesidad de manejar grandes sumas en efectivo.

Los límites en cajeros automáticos se actualizan mes a mes (Fuente: archivo). Andrzej Rostek

Los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta clave del sistema financiero nacional, pero las entidades recomiendan planificar los retiros. Así se evitan problemas con los límites diarios y se fortalece la seguridad al gestionar el dinero.

Recomendaciones para retirar dinero de manera segura

Las entidades financieras aconsejan:

Realizar retiros en cajeros ubicados en zonas seguras y, preferiblemente, durante el día.

No compartir datos de tarjetas ni claves personales.

Revisar con anticipación los topes de su cuenta para organizar los retiros según sus necesidades.

Seguir estas indicaciones ayuda a que los usuarios accedan a su dinero sin inconvenientes y garantiza una experiencia más protegida al utilizar los cajeros automáticos en Colombia.