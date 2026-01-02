Durante más de tres décadas, las tarjetas SIM han sido un componente imprescindible en la conectividad móvil. Este pequeño módulo de identificación de abonado, cuyo acrónimo en inglés es Subscriber Identity Module, nació el 30 de julio de 1991 como un sistema obligatorio en la red GSM.

A pesar de pasar la mayor parte del tiempo oculta dentro de nuestros dispositivos, la tarjeta SIM ha sido clave para realizar y recibir llamadas , enviar mensajes y acceder a los datos móviles contratados.

Sin embargo, la tecnología avanza y, con ella, llegan cambios que prometen transformar el sector. Las principales operadoras de telecomunicaciones en España, como Movistar, Vodafone y Orange, están adoptando esta tecnología que podría sustituir a las SIM físicas: la eSIM.

Este sistema, más eficiente, seguro e innovador, está llamado a convertirse en el estándar del futuro, simplificando procesos como la gestión de redes y ofreciendo nuevas ventajas para los usuarios.

Cambian los celulares para siempre: las tarjetas SIM deberán ser reemplazadas por este nuevo dispositivo

¿Qué es la eSIM y cómo funciona?

La eSIM es una evolución de la tarjeta SIM tradicional , pero sin necesidad de un componente físico. Se integra directamente en los dispositivos y permite asociar un número y una tarifa a múltiples equipos, o incluso tener varios números en un solo dispositivo.

Esta tecnología también abre la posibilidad de vincularse a operadores de diferentes países, una ventaja notable para quienes viajan con frecuencia al extranjero.

Además, su adopción simplifica la activación y la conmutación entre operadores, lo que beneficia tanto a las compañías como a los usuarios. Aunque la eSIM en sí suele ser gratuita, servicios adicionales como el MultiSIM -que permite usar la línea principal en diferentes dispositivos conectados- tienen un costo asociado.

Por ejemplo, Movistar ofrece la eSIM sin coste para nuevas líneas, aunque si ya eres cliente y quieres cambiar tu SIM física por una eSIM el coste es de 14,5 euros. Por su parte, Orange cobra 15 euros por el cambio y Vodafone aplica una tarifa de 5 euros.

Un futuro sin límites para la conectividad

La llegada de la eSIM no solo supone una mejora en la experiencia de los usuarios, sino que también marca un paso hacia un modelo más globalizado y adaptable.

Poder conectar varios dispositivos con una sola línea, tener números de diferentes países o eliminar la necesidad de cambiar físicamente una tarjeta SIM son solo algunos de los beneficios que hacen de esta tecnología una de las más prometedoras en el ámbito de la conectividad móvil.

Aunque la clásica tarjeta SIM aún sigue vigente, sus días están contados. La transición hacia la eSIM es un reflejo del constante avance tecnológico, que nos invita a imaginar un futuro en el que la conectividad sea más sencilla, eficiente y global.