La adopción de nuevos medios de pago en el transporte avanza a la velocidad de la luz. O, en este caso, al ritmo del subte, del tren y del colectivo. Mes a mes crecen los pagos con tarjetas de débito, crédito, y prepagas, ya sean con los plásticos, con el celular o el reloj, y también aumenta el uso del QR. A su vez, caen los pasajes abonados con la tarjeta SUBE. Desde el lanzamiento del sistema de pagos abiertos en el transporte en diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025 se realizaron 60 millones de pagos con tarjetas en la adquirencia Payway. De ellos, el 69,5% fueron abonados con tarjeta de débito y el 30,5% restante con tarjeta de crédito. Del total de los pagos, el 30% se hicieron con celulares y relojes con tecnología NFC. Según el último informe de Pagos Minoristas del Banco Central, también treparon en agosto los viajes con QR. Bajo esa modalidad, se realizaron 4,6 millones de viajes sólo en ese mes. En total, el volumen de dinero abonado totalizó los $ 4,7 mil millones. El debut de ese sistema fue posterior al de las tarjetas: ocurrió el 10 de mayo en el subte y el 11 de agosto en los colectivos. Desde ese entonces, la curva registra una evolución ascendente, que se multiplicaría aún más a partir de septiembre por ser el primer mes calendario donde ese método de pago estará presente en unidades de transporte automotor. Las empresas del sector destacaron la ampliación de los medios de pago. "Es un orgullo ser parte de la evolución de la movilidad en Argentina. Seguimos trabajando con diversos distritos para ampliar la disponibilidad de pagos con tarjetas y dispositivos contactless en el transporte alrededor del país", comentó Emiliano Porciani, Chief Business Officer de Payway. En tanto, según un relevamiento de Mercado Pago, ocho de cada diez usuarios encuestados aseguran que pagar con QR es simple y práctico y destacan su velocidad. El 64% valora poder trasladarse sin preocuparse por tener saldo en su tarjeta de transporte. La encuesta fue realizada a 5.107 usuarios de la compañía que utilizaron pagaron con QR en la red de subtes en junio pasado. Mientras avanza el QR y el NFC en el transporte, cae la cantidad de viajes abonados con la tarjeta SUBE. Según datos del BCRA, en agosto se realizaron 351,2 millones de viajes con ese método de pago, lo que implicó una suba mensual de 0,4%, pero una merma interanual del 10,6%. Si bien desde marzo se registra una cantidad constantes de pasajes abonados con la SUBE, caen un escalón comparado con el mismo período de 2024, cuando el sistema era cerrado y no aceptaba otros métodos de pago. Por la suba de las tarifas, el volumen de dinero de esas operaciones creció 3,7% en términos reales. En total, representaron en agosto $ 0,15 billones.