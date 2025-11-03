Tarjetas y QR Exclusivo Members Cae en picada el uso de la SUBE en el transporte y se imponen los nuevos medios de pagos Según el BCRA y empresas del sector, crecen los pagos con tarjetas de débito, crédito, y prepagas, ya sean con plásticos, el celular o el reloj, y también aumenta el uso del QR.