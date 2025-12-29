Confirmado por el Gobierno: bloquearán todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes de esta lista. (Fuente: Shuttestock).

El Gobierno español ha confirmado que la Agencia Tributaria implementará una medida excepcional dirigida a aquellos contribuyentes que se encuentren en un listado de alto riesgo.

Según fuentes oficiales, quienes estén incluidos en esta lista verán suspendidas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito/débito de forma inmediata y cautelar.

Esta decisión tiene como objetivo reforzar la lucha contra el fraude fiscal y mejorar la eficacia en el cobro de deudas pendientes. Desde el Ministerio de Hacienda señalaron:“No se trata de una caza de brujas, sino de una herramienta de control fiscal que permite proteger los intereses del Estado y actuar con rapidez ante casos de riesgo”.

La medida no afecta a todos los ciudadanos. Está dirigida exclusivamente a contribuyentes con deudas elevadas o con historial de incumplimientos reiterados. Según explicaron desde el organismo, el objetivo es evitar que estas personas puedan retirar fondos o mover su dinero antes de que la administración inicie un procedimiento formal.

¿Quiénes figuran en la lista de Hacienda?

La lista de Hacienda está compuesta por personas físicas y jurídicas que mantienen deudas superiores a 600.000 euros con Hacienda. Este listado es de carácter público y se actualiza anualmente.

Además, la Agencia Tributaria incluye a contribuyentes reincidentes, incluso si las deudas son menores. " Si una persona o empresa ignora múltiples requerimientos, también puede ser incluida en una categoría especial de vigilancia “, indicaron desde Hacienda.

Esta medida se suma a otras acciones recientes del Gobierno para combatir el fraude y mejorar la recaudación tributaria. Desde el Ministerio de Hacienda destacaron que ahora existen sanciones más severas para quienes ocultan patrimonio, presentan documentación falsa o utilizan sociedades para eludir impuestos.

"Hacienda está centrada en disuadir conductas irregulares y agilizar el cobro efectivo. Es una cuestión de equidad fiscal“, concluyeron desde el organismo.

Consecuencias de la suspensión de cuentas y tarjetas

La suspensión constituye una medida preventiva que bloquea temporalmente todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito asociadas al contribuyente. Los efectos de esta suspensión incluyen:

Bloqueo de transferencias, pagos y retiros.

Inutilización de tarjetas de crédito y débito.

Acceso restringido a cualquier producto financiero vinculado al contribuyente.

No se trata de un embargo inmediato, sino de una paralización efectiva que impide la movilización de fondos. Esta acción está respaldada por el artículo 162 de la Ley General Tributaria, que faculta a Hacienda para actuar en situaciones donde existe un riesgo para la recaudación.

¿Es posible prevenir o revertir la suspensión?

Los contribuyentes que reciban la notificación cuentan con diversas alternativas para evitar o revertir la suspensión de sus cuentas y tarjetas :

Pagar la deuda total o en parte.

Solicitar un aplazamiento o fraccionamiento, siempre que cumplan con los requisitos.

Presentar alegaciones si creen que ha habido un error.

El proceso es ágil y automático. “Actuar de forma inmediata es clave para evitar consecuencias más graves, como embargos definitivos o procesos judiciales", advirtieron desde la Agencia Tributaria.