El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó el Calendario Escolar 2026, que establece las fechas clave del ciclo lectivo en las 24 jurisdicciones del país: inicio de clases, vacaciones y cierre del año escolar. Para este año, el Consejo Federal de Educación determinó que todas las provincias deberán dictar 190 días efectivos de clases en cumplimiento de la normativa vigente. De esta forma, se busca asegurar la continuidad pedagógica y mejorar la calidad educativa en todo el territorio nacional. Sin embargo, con este nuevo formato, algunas jurisdicciones se vieron obligadas a modificar una fecha clave que afecta a todos los estudiantes y que retrasará o generará un adelanto en el calendario escolar según la decisión de cada autoridad local. Como cada provincia mantiene autonomía para definir su esquema académico, aunque se deban respetar el mínimo de días exigidos por el CFE, habrá algunas regiones que vean demorado su ciclo lectivo. Con el nuevo esquema de 190 días fijado por el Gobierno, también habrá modificaciones en las fechas de las vacaciones. En este caso, el receso de medio término verá modificaciones que varían según la jurisdicción. El receso invernal de 2026 en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires serán entre el 20 al 31 de julio, lo que representa un pequeño adelanto de un día respecto al 2025. El ciclo anterior tuvieron lugar entre el 21 y el 1 de agosto. Donde tendrá más impacto el nuevo formato será en provincias como Córdoba, Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa y Mendoza que tendrán las vacaciones de invierno entre el 6 y el 17 de julio o el 13 y el 24 de julio de 2026. Para todos estos casos habrá un adelanto significativo de una o dos semanas respecto al descanso del calendario anterior. Varias provincias argentinas atrasaron el inicio de clases 2026 respecto a 2025. En esta línea, la mayoría fijó el comienzo del ciclo lectivo en marzo de 2026, con un retraso respecto a 2025, cuando algunas empezaron a fines de febrero. Las principales zonas afectadas son la Provincia de Buenos Aires, que pasó del 1 al 2 de marzo. También se unieron a la medida a Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán en ese inicio más tardío. Varias provincias argentinas adelantaron el inicio de clases 2026 en comparación con el 2025, incluyendo a Santiago del Estero, que comenzó el 18 de febrero (antes que el 5 de marzo del año anterior). Otras como San Luis, Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz iniciarán su esquema en la última semana de febrero cuando mayoritariamente empezaron en marzo para 2025.