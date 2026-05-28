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Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0268 (Sobrinos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 27 de mayo

 026811° 8109
 2°311712° 7971
 3°884913° 2899
 4°129414° 8118
 5°224615° 7299
 6°304716° 1235
 7°150317° 4350
 8°597118° 7903
 9°756619° 0548
 10°226020° 6525

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¿Qué significa soñar con Sobrinos?

Soñar con Sobrinos refleja tu instinto protector y la importancia de los lazos familiares. También alude a responsabilidades, guía y cuidado hacia los más jóvenes.

Si el sueño es positivo, anuncia armonía y buenas noticias; si es inquietante, señala preocupaciones, límites o conflictos pendientes en la familia.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es esenciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.