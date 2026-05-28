Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0268 (Sobrinos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 27 de mayo

1° 0268 11° 8109 2° 3117 12° 7971 3° 8849 13° 2899 4° 1294 14° 8118 5° 2246 15° 7299 6° 3047 16° 1235 7° 1503 17° 4350 8° 5971 18° 7903 9° 7566 19° 0548 10° 2260 20° 6525

¿Qué significa soñar con Sobrinos?

Soñar con Sobrinos refleja tu instinto protector y la importancia de los lazos familiares. También alude a responsabilidades, guía y cuidado hacia los más jóvenes.

Si el sueño es positivo, anuncia armonía y buenas noticias; si es inquietante, señala preocupaciones, límites o conflictos pendientes en la familia.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es esenciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.