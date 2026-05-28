Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0268 (Sobrinos).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 27 de mayo
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|0268
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|8109
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|8849
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|2899
|4°
|1294
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|8118
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|2246
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|7299
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|3047
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|1503
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|4350
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|5971
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|7903
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|7566
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|0548
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|6525
¿Qué significa soñar con Sobrinos?
Soñar con Sobrinos refleja tu instinto protector y la importancia de los lazos familiares. También alude a responsabilidades, guía y cuidado hacia los más jóvenes.
Si el sueño es positivo, anuncia armonía y buenas noticias; si es inquietante, señala preocupaciones, límites o conflictos pendientes en la familia.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es esenciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.