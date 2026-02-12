El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó el Calendario Escolar 2026, que establece las fechas clave del ciclo lectivo en las 24 jurisdicciones del país: inicio de clases, receso invernal y cierre del año escolar. Para este año, se garantizarán 190 días efectivos de clases, en cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de asegurar la continuidad pedagógica y mejorar la calidad educativa en todo el territorio nacional. Varias provincias argentinas atrasaron el inicio de clases 2026 respecto a 2025. En esta línea, la mayoría fijó el comienzo del ciclo lectivo en marzo de 2026, con un retraso respecto a 2025, cuando algunas empezaron a fines de febrero. Las principales zonas afectadas son la Provincia de Buenos Aires que pasó del 1 al 5 de marzo. También se unieron al inicio de clases en marzo: Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro y Tucumán. Varias provincias argentinas, en cambio, adelantaron el inicio de clases 2026 en comparación con el 2025, incluyendo a Santiago del Estero, que comenzará el 18 de febrero (antes que el 5 de marzo del año anterior). El objetivo es cumplir los 190 días de clase efectivos Otras como San Luis, Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz iniciarán su esquema en la última semana de febrero, cuando mayoritariamente empezaron en marzo para 2025.