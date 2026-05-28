En esta noticia Quién es Luca Bonfante

Las encuestas que en las últimas semanas mostraron una mejora en la imagen pública de Myriam Bregman empezaron a alimentar expectativas dentro de la izquierda sobre un eventual crecimiento político del Frente de Izquierda de cara a 2027. Uno de los estudios que más repercusión generó fue el relevamiento de Atlas Intel realizado junto a Bloomberg, donde la diputada apareció como la dirigente con mejor diferencial de imagen del país, con 47% de valoración positiva y 46% negativa.

Ese clima de entusiasmo se reflejó también en la participación del dirigente del PTS, Luca Bonfante, en “Nada Personal: el debate de la semana”, el ciclo de El Cronista Stream conducido por Mariana Brey y con un panel integrado por Flor Barragan, Agustín D’Attellis y Mariano Gorodisch. Allí, el referente juvenil del Frente de Izquierda defendió las propuestas históricas del espacio sobre el FMI, cuestionó a la CGT y respaldó abiertamente una eventual candidatura presidencial de Bregman.

“Me gustaría un gobierno de trabajadores encabezado por Myriam Bregman. Sí, ¿por qué no?”, afirmó Bonfante al ser consultado sobre el crecimiento de la dirigente de izquierda en distintas encuestas de imagen.

Las encuestas de imagen ubican a Myriam Bregman en lugares de liderazgo

“Yo creo que, sin duda alguna, la referencia que ha construido Myriam a lo largo de estos años es innegable”, sostuvo Bonfante. Y agregó: “No solo por encuestadoras o analistas de este país, sino que a nivel internacional se está viendo que hay un fenómeno”.

Durante el debate, el dirigente del PTS defendió una de las principales consignas históricas de la izquierda: dejar de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Ante las preguntas del panel sobre las consecuencias económicas de una decisión de ese tipo, Bonfante respondió que “primero hay que partir del costo que sí hay pagándola como viene sucediendo”.

“Cada una determinada cantidad de meses se van del país millones y millones de dólares hace muchísimos años. Y eso se profundizó bajo el gobierno de Mauricio Macri y bajo el gobierno de Alberto Fernández”, planteó.

Bonfante sostuvo además que la deuda con el organismo “es totalmente ilegítima, ilegal y fraudulenta”. En ese sentido, diferenció la propuesta de la izquierda de un default tradicional. “Lo que nosotros decimos no es que hay que hacer un default, como sucedió en el país varias veces. Lo que decimos es que hay que tomar una medida soberana, una medida de defensa soberana del país”, afirmó.

El dirigente también rechazó la idea de que las propuestas de la izquierda impliquen avanzar hacia un modelo similar al cubano. “Yo me reivindico zurdito socialista”, señaló, en alusión a las críticas frecuentes del oficialismo. Según sostuvo, los discursos del Gobierno terminaron generando un efecto inesperado entre los jóvenes. “Hay un montón de pibes que ahora buscan una salida en una izquierda que efectivamente plantea las cosas de frente”, aseguró.

A lo largo del intercambio, Bonfante insistió en que los sectores de mayor poder económico deberían afrontar una mayor carga tributaria. Al ser consultado sobre quiénes deberían pagar más impuestos, mencionó a grandes propietarios de tierras y empresarios con patrimonios millonarios.

“Lo primero que habría que hacer en la Argentina es una seria radiografía de cómo está distribuida la economía”, sostuvo. Y añadió: “Hay un sector que viene enriqueciéndose hace muchísimo tiempo, que tiene una gran cantidad de tierras en la Argentina, que tiene empresas múltiples y que hace negocios con la especulación financiera”.

El dirigente del PTS también defendió la idea de construir “un partido de la nueva clase trabajadora”, una consigna que, según explicó, fue planteada recientemente por Bregman en un acto realizado por el Frente de Izquierda en Ferro.

“Los empresarios están muy bien organizados en este país. Tienen sus cámaras empresariales, tienen sus organizaciones y tienen sus partidos”, afirmó. Frente a eso, consideró que los trabajadores carecen de un nivel equivalente de representación política y sindical.

En ese marco, cuestionó con dureza a la CGT. “La CGT está llena de burócratas que están hace 40 años en el mismo sillón y lo último que hacen es levantar la voz por un trabajador”, dijo. Y agregó: “La CGT está más preocupada en el 2027 y en ver qué candidato puede apoyar que en defender los intereses del trabajador”.

Bonfante también aseguró que el crecimiento de la visibilidad de Bregman generó reacciones dentro del sistema político y mediático. “La cantidad de operaciones que hay son infernales”, sostuvo. Según relató, vio en televisión versiones sobre supuestos acercamientos entre la dirigente del Frente de Izquierda y Cristina Kirchner. “Un poco cagados están, lo cual me parece bueno, porque algo empezamos a molestar”, afirmó.

Bonfante tildó de "operaciones" las versiones que acercan a Bregman con Cristina Kirchner

Quién es Luca Bonfante

Bonfante ganó notoriedad pública en los últimos años como uno de los referentes jóvenes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), una de las fuerzas que integran el Frente de Izquierda-Unidad. Militante universitario y referente estudiantil, construyó visibilidad principalmente en redes sociales y en debates políticos vinculados a la educación, el trabajo precarizado y las políticas del gobierno libertario.

En 2025 fue candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda. Su figura comenzó a crecer especialmente entre sectores juveniles y universitarios, donde el espacio buscó ampliar su inserción política.